México plantea atender prioridades en Semana Nacional de Salud 2025: ¿Cuál será la estrategia?

Durante la primera edición de la Reunión Nacional de Políticas en Salud Pública, autoridades sanitarias buscan mejorar atención médica a la población mexicana

Por Jesús Tovar Sosa

La Salud Pública es “la ciencia y el arte de prevenir enfermedades y prolongar la vida”, declaró el secretario de Salud, David Kershenobich. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La meta de alcanzar a 20 millones de personas con acciones de prevención y promoción de la salud se ha convertido en el eje central de la Primera Reunión Nacional de Políticas en Salud Pública, un encuentro que marca el inicio de la coordinación interinstitucional rumbo a la Semana Nacional de Salud Pública 2025.

Bajo el lema “Unidos por tu salud, construyendo bienestar”, autoridades federales, estatales y municipales se reunieron para delinear estrategias que permitan garantizar el acceso efectivo a la salud como un derecho universal, y no como un privilegio.

Durante la ceremonia inaugural, Daniel Aceves, director general de Políticas en Salud Pública, intervino en representación del secretario de Salud, David Kershenobich. Aceves subrayó que la salud pública constituye “la ciencia y el arte de prevenir enfermedades y prolongar la vida, mediante la acción concertada de la sociedad y el gobierno en todos sus niveles”.

En este contexto, la Semana Nacional de Salud Pública, que se celebrará del 6 al 13 de septiembre de 2025, busca fomentar una cultura del autocuidado entre la población, incentivando la prevención para reducir riesgos, detectar enfermedades de manera oportuna y promover hábitos saludables desde la infancia.

Autoridades nacionales en salud se
Autoridades nacionales en salud se reúnen para planear estrategias de atención a la salud en la Semana Nacional de Salud. Foto: (Secretaría de Salud)

El evento reunió a representantes de la sociedad civil, la academia, la cultura popular y figuras del deporte, así como a instituciones clave como el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos (Pemex) y los sistemas estatales y municipales de salud.

Aceves destacó que se trata de “un movimiento incluyente, humanista y federalista que coloca en el centro a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y a toda la población, bajo la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de garantizar la salud como derecho”.

Por su parte, la secretaria del Consejo de Salubridad General, Patricia Clark Peralta, enfatizó que la salud representa un compromiso cotidiano, que se refuerza con iniciativas como la Semana Nacional de Salud Pública. Clark Peralta insistió en la importancia de fortalecer los protocolos nacionales de atención médica, especialmente durante los primeros mil días de vida, y de impulsar la vacunación a lo largo de todo el ciclo vital como pilares fundamentales de la prevención para las nuevas generaciones.

En representación de la Secretaría de Gobernación, Armando Quintero Martínez, coordinador general del Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal, reafirmó el compromiso de los municipios con la salud pública y el acceso efectivo a los servicios.

Instituciones de salud pública buscan
Instituciones de salud pública buscan perfeccionar atención médica. Foto: iStock)

Quintero Martínez puso en relieve programas como “La muestra viaja”, que permite realizar análisis clínicos sin necesidad de trasladar a los pacientes, y la recuperación de más de 300 hospitales y clínicas que se encontraban abandonados, entre ellos el hospital de Atenco y el nuevo hospital oncológico de Ecatepec, cuya entrega está prevista para 2026.

Además, Quintero Martínez subrayó la política de credencialización de 56 millones de personas sin seguridad social, lo que facilitará la asignación de clínica, hospital y médico de cabecera, asegurando atención con calidad y calidez.

La reunión contó también con la presencia de representantes de organismos internacionales, asociaciones civiles y del Consejo Mundial de Lucha Libre, como símbolo de la cercanía de la estrategia con la sociedad y la cultura popular.

Con este primer encuentro, la Secretaría de Salud y las instituciones del Estado mexicano buscan consolidar una agenda incluyente y comunitaria, orientada a transformar la prevención y la promoción de la salud en una cultura del cuidado colectivo, con presencia en todos los rincones del país y en todos los sectores de la población.

