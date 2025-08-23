Intentan estafar a Ricardo Peralta y hasta lo llaman ‘naco’ durante la llamada de extorsión

Foto: La Casa de los Famosos México

El asombro de Ricardo Peralta al descubrir que el número desde el que intentaron estafarlo coincidía con el de su propio banco se convirtió en el eje de una advertencia pública que el creador de contenido compartió con sus seguidores.

¿Qué le pasó a Ricardo Peralta?

A través de sus redes sociales, el ex participante de La Casa de los Famosos México relató cómo estuvo a punto de ser víctima de un intento de fraude bancario telefónico, una modalidad que, según le informaron, se repite con frecuencia y utiliza tecnología capaz de suplantar números oficiales.

La experiencia de Ricardo Peralta comenzó con una llamada inesperada. Del otro lado de la línea, una mujer que se identificó como parte del equipo de asistencia técnica de su banco le informó que alguien había intentado acceder a su cuenta mediante la aplicación móvil.

Ante la negativa de Peralta de haber realizado tal intento, la interlocutora propuso iniciar un supuesto protocolo de seguridad. El influencer, sin embargo, detectó rápidamente inconsistencias en el procedimiento y sospechó que se trataba de una estafa.

“Le dije: ‘’A poco me vas a hacer fraude’ y me dice: ‘Pues, claro que no si usted es una persona naca sin dinero’, y yo de…”, contó Ricardo Peralta.

La situación se tornó aún más inquietante cuando, al devolver la llamada al número que aparecía en su identificador, comprobó que correspondía al de su banco. Mientras grababa su testimonio para alertar a sus seguidores, recibió una segunda llamada desde el mismo número, esta vez con la voz de un hombre.

Este detalle evidenció el nivel de sofisticación de los estafadores, quienes emplean tecnología para que el número mostrado coincida con el de la institución financiera, una técnica conocida como suplantación de identidad telefónica.

¿Qué hizo Ricardo ante el intento de estafa?

Tras estos episodios, Ricardo Peralta se comunicó directamente con su banco para reportar lo sucedido. Los representantes de la entidad le confirmaron que se trata de un grupo de estafadores que opera de esta manera de forma recurrente.

“Ya levantaron un reporte y al parecer eso lo hacen muy seguido, no debemos seguir el protocolo... me estresó que me llamaron naca, pero bueno, no caí”, relató el creador de contenido, subrayando la importancia de no dejarse llevar por los procedimientos que proponen los supuestos empleados bancarios.

El influencer concluyó su mensaje con una advertencia a su comunidad digital: “Mucho ojo con los fraudes telefónicos, me salvé pero se los comparto para que no caigan”. La experiencia de Ricardo Peralta pone de manifiesto la necesidad de extremar precauciones ante llamadas sospechosas, incluso cuando el número parece legítimo, y de verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación que involucre datos bancarios.