Embajada de Ucrania en México celebra el 34 aniversario de su Independencia: “Construimos el país sobre fuerza y resiliencia”

La Embajada de Ucrania en México celebra este fin de semana el 34 aniversario de su independencia, que se conmemora cada 24 de agosto, con un mensaje de unidad y que evoca a la restauración de la soberanía nacional, en medio del conflicto que mantiene con Rusia desde hace tres años.

Em un comunicado, la embajada destacó que este aniversario representa un momento de reflexión sobre una historia que se remonta a la antigua Rus y consolida la identidad nacional ucraniana, basada en la fortaleza y la resistencia cotidiana de su población.

La efeméride destaca la unidad en la diversidad del país, reconocida como uno de los valores centrales en el proceso de construcción nacional.

De acuerdo con el mensaje difundido en el marco de la jornada, Ucrania mantiene un firme sentido de libertad, compromiso con la gratitud hacia su gente y una determinación constante en la defensa de su territorio en cada rincón del país.

“Los ucranianos restauramos la independencia del Estado, siguiendo una historia milenaria que se remonta a la antigua Rus. Desde entonces, hemos construido el país sobre la fuerza y la resiliencia.

“Ucrania está unida en su diversidad y es parte de nuestra fuerza. El país está lleno de belleza, coraje y palabras de gratitud, con amor, volia y un sentido de libertad. Los ucranianos lo atesoramos y lo defendemos en cada rincón de nuestro país con una determinación inquebrantable”, se lee en el documento.

Resaltó que defender la libertad implica preservar el derecho a honrar el pasado y proyectar el futuro, así como asegurar el hogar, la seguridad y la verdad, aseverando que la población ucraniana respalda estos principios no solo durante la conmemoración anual, sino a diario, a través del esfuerzo por sostener la independencia y la democracia bajo circunstancias de adversidad.

El comunicado subraya que la independencia requiere de fuerza, dedicación constante y memoria para quienes han sacrificado sus vidas en su defensa. Se expresa gratitud a los defensores de Ucrania y a la comunidad internacional que respalda el camino del país y comparte sus valores.

En el contexto del aniversario, se recuerda el aporte de los soldados caídos y se reconoce a quienes trabajan por un futuro mejor y se destaca que los hombres y mujeres de Ucrania contribuyen a la seguridad europea y mundial, extendiendo el impacto de la defensa nacional más allá de las fronteras del país.