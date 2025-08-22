México

Gobierno de Huixquilucan retira casi mil 900 motocicletas en operativos de seguridad vial

Se han realizado más de 150 operativos para reforzar la seguridad vial, reducir delitos y prevenir accidentes

Por Jorge Contreras

Guardar
Operativo para motociclistas en el
Operativo para motociclistas en el municipio de Huixquilucan y revisar que cumplan el reglamento de tránsito (Gob. Huixquilucan)

El gobierno de Huixquilucan informó que, de febrero a agosto de este año, se han retirado de circulación cerca de mil 900 motocicletas como parte del Operativo de Inspección y Reordenamiento Vial.

Estas acciones buscan reforzar la seguridad vial, reducir el número de accidentes y atender una de las principales demandas ciudadanas: regular la circulación de este tipo de unidades en el municipio.

De acuerdo con la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad han llevado a cabo 150 operativos en distintos puntos estratégicos del territorio.

Se busca que cumplan el reglamento de tránsito

La Comisaria de Seguridad de
La Comisaria de Seguridad de Huixquilucan ha decomisado casi mil 900 motocicletas por faltas al reglamento de tránsito (Gob. Huixquilucan)

Durante las revisiones, se verifica que los conductores porten casco y equipo de protección, respeten los límites de velocidad, cuenten con la documentación requerida y no circulen con reporte de robo.

“Este operativo ha dado excelentes resultados desde que lo implementamos en las tres zonas de Huixquilucan. No solo protegemos a motociclistas y automovilistas, también respondemos a una demanda ciudadana de ordenar la circulación de estas unidades. Se trata de un esfuerzo permanente que realizamos 24/7”, destacó la alcaldesa.

Contreras Carrasco explicó que el operativo nació de las constantes peticiones de la ciudadanía para preservar la paz y tranquilidad en las calles y avenidas del municipio. Por ello, se reforzó la presencia policial en zonas de mayor afluencia con el fin de garantizar que los usuarios transiten en espacios más seguros.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Estado de México circulan más de 1.2 millones de motocicletas, lo que exige una mayor responsabilidad de los conductores. En este sentido, la alcaldesa hizo un llamado a los motociclistas a respetar el Reglamento de Tránsito y manejar con precaución.

Se busca regular a los
Se busca regular a los motociclistas en Huixquilucan y que cumplan la ley (Gob. Huixquilucan)

Por su parte, el director general de Seguridad Pública y Vialidad, Luis Antonio Alarcón Martínez, aseguró que estos operativos se mantendrán de manera diaria, ya que han contribuido a disminuir los delitos de alto impacto en el municipio.

Recordó que en 2024 Huixquilucan registró una reducción del 18.2% en la incidencia delictiva, resultado en parte de estas acciones.

Además, el gobierno municipal mantiene una campaña de concientización en redes sociales dirigida a motociclistas. Entre las recomendaciones destacan: no circular sin casco, evitar rebasar entre carriles, no viajar con menores de 12 años, respetar los límites de velocidad, no hacer acrobacias, no circular sobre banquetas y, en el caso de los menores de edad, no conducir sin un permiso oficial.

Temas Relacionados

SeguridadOperativomotociclistasHuixquilucanEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 22 de agosto

Ya sea en vehículo o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de

Sheinbaum descarta plan de EEUU y DEA para bombardear a grupos del narco en México: “Ningún gobierno se atrevería”

La mandataria negó rotundamente el permitir este tipo de actos y, de nueva cuenta, evocó que “México es un país libre, independiente y soberano”

Sheinbaum descarta plan de EEUU

Cómo preparar pan dulce de avena con manzana y pasas, una receta saludable y saciante

Cocina este panecillo con ingredientes llenos en fibra, vitaminas y antioxidantes, la opción de refrigerio ideal para agregar a la dieta

Cómo preparar pan dulce de

Chiles en nogada vegetarianos: reduce el consumo de grasas con esta alternativa saludable para celebrar las fiestas patrias

Este platillo se remonta a la época colonial en Puebla

Chiles en nogada vegetarianos: reduce

Corte de EEUU concede a García Luna más tiempo para apelar y ordena fin a “tratos extremos”

Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública en México obtuvo su tercera ampliación de plazo y mejoras de su estancia en la prisión de Colorado

Corte de EEUU concede a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum descarta plan de EEUU

Sheinbaum descarta plan de EEUU y DEA para bombardear a grupos del narco en México: “Ningún gobierno se atrevería”

Corte de EEUU concede a García Luna más tiempo para apelar y ordena fin a “tratos extremos”

Así fue la vez que Ernesto Barajas reveló que un músico le mandó a poner una narcomanta: “Un envidioso”

El día que Los Zetas reclutaron a sus primeros sicarios “Quiero a los mejores hombres”

Empresarios de la Comarca Lagunera lanzan grito de auxilio: denuncian a CATEM y cárteles por red de extorsión

ENTRETENIMIENTO

Peso Pluma se auto-proclama rey

Peso Pluma se auto-proclama rey de los corridos y desata polémica en redes sociales: “Se le subieron los humos”

¿Qué significa el nuevo tatuaje de Pepe Aguilar, según la Inteligencia Artificial?

Adriana Paz revela que no tiene comunicación con Karla Sofía Gascón tras Emilia Pérez: “Tampoco debemos ser amigas”

La otra Ángela Aguilar que existe en la polémica familia y no tiene que ver con Nodal, sino con Emiliano

Ninel Conde presume que su número de seguidores creció tras La Casa de los Famosos México: “Entonces por qué me eliminaron?”

DEPORTES

Milica cumple y muestra el

Milica cumple y muestra el debut de Ángel Avid con varios rounds incluidos | Video

Tuca Ferretti sorprende al afirmar que hubo “partidos arregladitos” en la Liga MX

Fechas y sedes de “México Imparable”: las carreras que celebran la diversidad cultural

Turismo deportivo en México superará los mil millones de pesos con más de 100 eventos en 2025, según Sectur

Fenerbahçe anuncia oficialmente el fichaje del futbolista mexicano Edson Álvarez