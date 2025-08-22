Gobierno de Huixquilucan retira casi mil 900 motocicletas en operativos de seguridad vial

Operativo para motociclistas en el municipio de Huixquilucan y revisar que cumplan el reglamento de tránsito (Gob. Huixquilucan)

El gobierno de Huixquilucan informó que, de febrero a agosto de este año, se han retirado de circulación cerca de mil 900 motocicletas como parte del Operativo de Inspección y Reordenamiento Vial.

Estas acciones buscan reforzar la seguridad vial, reducir el número de accidentes y atender una de las principales demandas ciudadanas: regular la circulación de este tipo de unidades en el municipio.

De acuerdo con la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad han llevado a cabo 150 operativos en distintos puntos estratégicos del territorio.

Se busca que cumplan el reglamento de tránsito

La Comisaria de Seguridad de Huixquilucan ha decomisado casi mil 900 motocicletas por faltas al reglamento de tránsito (Gob. Huixquilucan)

Durante las revisiones, se verifica que los conductores porten casco y equipo de protección, respeten los límites de velocidad, cuenten con la documentación requerida y no circulen con reporte de robo.

“Este operativo ha dado excelentes resultados desde que lo implementamos en las tres zonas de Huixquilucan. No solo protegemos a motociclistas y automovilistas, también respondemos a una demanda ciudadana de ordenar la circulación de estas unidades. Se trata de un esfuerzo permanente que realizamos 24/7”, destacó la alcaldesa.

Contreras Carrasco explicó que el operativo nació de las constantes peticiones de la ciudadanía para preservar la paz y tranquilidad en las calles y avenidas del municipio. Por ello, se reforzó la presencia policial en zonas de mayor afluencia con el fin de garantizar que los usuarios transiten en espacios más seguros.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Estado de México circulan más de 1.2 millones de motocicletas, lo que exige una mayor responsabilidad de los conductores. En este sentido, la alcaldesa hizo un llamado a los motociclistas a respetar el Reglamento de Tránsito y manejar con precaución.

Se busca regular a los motociclistas en Huixquilucan y que cumplan la ley (Gob. Huixquilucan)

Por su parte, el director general de Seguridad Pública y Vialidad, Luis Antonio Alarcón Martínez, aseguró que estos operativos se mantendrán de manera diaria, ya que han contribuido a disminuir los delitos de alto impacto en el municipio.

Recordó que en 2024 Huixquilucan registró una reducción del 18.2% en la incidencia delictiva, resultado en parte de estas acciones.

Además, el gobierno municipal mantiene una campaña de concientización en redes sociales dirigida a motociclistas. Entre las recomendaciones destacan: no circular sin casco, evitar rebasar entre carriles, no viajar con menores de 12 años, respetar los límites de velocidad, no hacer acrobacias, no circular sobre banquetas y, en el caso de los menores de edad, no conducir sin un permiso oficial.