Filtran audio de Ninel Conde: Critica “injusticias” en La Casa de los Famosos México y arremete contra Mar Contreras y Alexis Ayala

Ninel Conde habría hablado mal del programa y dos famosos. (Foto: La Casa de los Famosos)

La polémica rodea a Ninel Conde tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025, y es que a unos días de que se convirtiera en la tercera eliminada del reality show siguen surgiendo detalles que revelan que La Bombón Asesino no la pasó muy bien.

Recientemente ha circulado en redes sociales un audio en el que la cantante critica duramente el reality show y arremete contra dos de sus excompañeros del programa.

El audio atribuido a Ninel Conde habría surgido de un canal privado de Telegram de fans. En el mensaje de voz se le oye decir: “Creo que es súper frustrante para cualquier ser humano pasar de ser el agredido a ser el agresor. Simplemente por perspectiva, ¿saben? Adentro se viven sentimientos muy fuertes y es tan diferente a como se lee en los programas o en TikTok".

Ninel Conde habla mal de Mar Contreras y Alexis Ayala. (X/@LolitaPlatan0)

Más adelante, se escucha: “Hay una personalidad de villana que se convirtió en mártir, hay un violentador misógino que se ha convertido en héroe“.

Aunque no menciona nombres, en redes sociales interpretaron que la referencia a la “villana-mártir” apunta a Mar Contreras y la de “violentador misógino” a Alexis Ayala, dos de los personajes con los que la cantante tuvo rencillas al interior del programa.

Al final también habla de la dinámica de La Casa de los Famosos, del que lanza una crítica: “Es muy frustrante ver cómo la injusticia reina en ese programa”.

Cabe apuntar que tras su salida el pasado domingo, Ninel Cone sólo dio entrevista en el programa Hoy, en donde reveló que tomará terapia tras haber salido del reality. Sin embargo, la cuenta de Chamonic precisó: “‘El Bombón Asesino’, Ninel Conde, no está soportando tanta crítica ni cuestionamiento. Por motivo de esto, tomó la decisión de cancelar su tour de prensa que hacen al salir de La Casa de los Famosos México. Ella solo fue al programa ‘Hoy’ y al en vivo que hacen en la página del reality. Llegó una hora tarde, pero llegó y ya no hará más prensa", mencionó.

Las polémicas de Ninel Conde

Tras su eliminación, Ninel Conde relató en entrevistas cómo se enteró de un episodio ocurrido en el exterior de la casa: le informaron que Poncho de Nigris —tío de Aldo De Nigris— habría enviado un carrito con altavoces cerca de las instalaciones para advertir a algunos participantes “Aléjense de Ninel”.

‘El Bombón Asesino’ se convirtió en la tercera eliminada del reality show de Televisa Crédito: VIX

Conde explicó que esta situación se habría coordinado a través de un contacto común con quienes contrataban ese tipo de anuncios, reforzando la idea de un “juego sucio”.

La cantante detalló que enterarse de este mensaje la afectó de forma profunda y la llevó a romper en llanto dentro de la casa.

Dentro del reality, la relación con Alexis Ayala vivió momentos de máxima tensión cuando, durante un reto, el actor le gritó “¡Quítate!" a Elaine Haro, lo que desató la ira de Ninel Conde, quien lo acusó de ser un violentador.

La actriz y cantante habría puesto varias condiciones tras su salida de La Casa de los Famosos México. Créditos: Instagram/@lacasafamososmx

Después, durante un posicionamiento ambos se hicieron de palabras, Ayala respondió a Ninel Conde con las palabras: “No reflejes en mí tu debilidad... Lo único que vas a tener de mi será respeto, Ninel, porque estás donde estás porque eres inteligente, fuerte como artista, pero a veces débil como ser humano”. Conde agregó: “Ojalá que hables así cuando no esté Odalys ni Galilea presente y estemos solo nosotras. No estoy enojada”, a lo que Ayala replicó que “todo está grabado”, y ella respondió que fuera de cámaras él no actuaba igual.

Con Mar Contreras se habló de que Ninel habría manipulado a sus compañeras de habitación para marginar a la habitante de Cuarto Noche. Aunque ambas supuestamente se encararon y arreglaron sus rivalidades, la cantante seguía comentando la supuesta hipocresía de Mar, de quien aseguró hablaba a sus espaldas.

Este tipo de actitudes polarizaron a los televidentes sobre la participación de Ninel Conde en el reality.