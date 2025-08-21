México

Sujetos armados que viajaban en más de 10 vehículos desarmaron y golpearon a policías municipales en Tabasco

También fue robado un vehículo que posteriormente fue recuperado

Por Luis Contreras

Parte de lo registrado por medios locales

Un grupo de policías municipales de Jalapa, Tabasco, fueron objeto de un ataque por parte de sujetos armados que llegaron a la Dirección de Seguridad Pública del municipio durante la madrugada del 20 de agosto. El resultado fue el desarme de los uniformados y el robo de un vehículo que posteriormente fue recuperado.

Las acciones contra los uniformados fueron conformadas por el Ayuntamiento de Jalapa a través de sus canales oficiales. El reporte de los hechos indica que los efectivos de seguridad realizaban un recorrido tras recibir una llamada por parte de un ciudadano.

“Los elementos fueron golpeados y despojados de sus pertenencias; no obstante, tras la revisión médica correspondiente, se confirma que se encuentran sanos y fuera de peligro”, es parte de lo compartido por las autoridades.

Los agentes están fuera de peligro

Sujetos que viajaban en más de una decena de vehículos fueron los responsables de la agresión contra los policías. De igual manera, fue registrado el robo de uno de los vehículos, sin embargo, la unidad fue recuperada.

Debido al ataque contra los agentes fueron iniciadas investigaciones para aclarar lo sucedido, además de que el Ayuntamiento aprovechó para reconocer el trabajo de los agentes de la policía.

Si bien el informe no detalla el número de uniformados que fueron agredidos, informes preliminares de medios locales señalan que se trató de cuatro policías municipales afectados. De igual manera, en redes sociales fueron compartidas fotografiás que muestran parte lo sucedido.

El informe de las autoridades

Violencia en Tabasco

Si bien hasta el momento ninguna estructura criminal se ha adjudicado el ataque contra los policías, en la entidad gobernada por Javier May Rodríguez, ha sido registrada la actividad de La Barredora.

El pasado 6 de agoto fue informado el arresto de Arturo “N”, un hombre apodado El Vampiro y quien estaría involucrado en actividades de extorsión, cobro de piso y homicidios. Dicho hombre fue señalado como el tercero al mando de La Barredora.

Arturo “N” fue capturado en el municipio de Centro junto con un arma larga con 20 cartuchos.

Arturo "N" tenía en su posesión un arma de fuego larga, abastecida con 20 cartuchos

Mientras que a finales de julio pasado a Ulises “P”, alias El Pinto, le fue negado un amparo. Los reportes indican que dicho sujeto habría sido uno de los líderes de La Barredora, además de cercano a Hernán Bermúdez Requena, este último quien fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, durante la administración de Adán Augusto López.

Bermúdez Requena es acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y está prófugo desde enero pasado.

