Influencer se vuelve viral al hacer revelación de sexo de bebé al estilo Harry Potter con caldero humeante

Frente a un caldero humeante, la pareja descubrió que esperan una niña y el momento se volvió tendencia en redes. (TikTok / @danynohoy)

Las redes sociales han sido testigo de una de las revelaciones de género más creativas y virales de los últimos meses. Daniela Gómez, conocida en TikTok como Danynohoy, junto a su pareja, sorprendió a millones de usuarios al anunciar el sexo de su bebé con una temática inspirada en el universo mágico de Harry Potter.

El video, publicado en TikTok, alcanzó más de 3 millones de reproducciones en pocos días, generando comentarios llenos de emoción y nostalgia entre los fanáticos de la saga creada por J.K. Rowling.

Desde el inicio, la pareja dejó claro que la revelación estaría cargada de símbolos mágicos. En la decoración se podía ver un cartel de “Se busca mago” con la imagen del ultrasonido del bebé, además de una mesa adornada con pancakes representando a las casas de Hogwarts: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw.

Los usuarios destacaron la creatividad de la pareja y no dudaron en felicitarla con comentarios llenos de magia y humor. (TikTok / @danynohoy)

También prepararon una dinámica interactiva para sus invitados: quienes pensaban que el bebé sería niño podían elegir la opción de mago representada con el icónico rayo de Harry Potter, mientras que aquellos que creían que sería niña optaban por el símbolo de una bruja con sombrero.

El clímax del evento llegó cuando Daniela y su pareja se colocaron frente a un caldero humeante, simulando una pócima mágica. Tras unos segundos de suspenso, el humo se tornó de color rosa, confirmando que esperaban a una niña.

Invitados participaron con símbolos mágicos para adivinar el sexo del bebé y vivieron un momento único al descubrir que sería niña. (TikTok / @danynohoy)

La creatividad del evento no pasó desapercibida. Decenas de usuarios aplaudieron la originalidad y la manera en la que la pareja logró combinar su amor por Harry Potter con un momento tan significativo en sus vidas.

Entre los comentarios destacados de los internautas se leyeron mensajes como: “Primera vez que veo una revelación de género así, literalmente es única e increíble”, “Sabes que ya creciste cuando ya hay revelaciones y bodas temáticas de tu saga favorita”, “Harry Potter y el cáliz del bebé”, además de felicitaciones y deseos de que la pequeña crezca con la misma magia que rodeó su revelación.

Incluso, algunos usuarios confesaron que replicarían la idea en sus futuros eventos, inspirados en la forma en la que Danynohoy y su pareja lograron integrar un mundo fantástico en la realidad.

El fenómeno refleja cómo las redes sociales han transformado este tipo de celebraciones, que pasaron de ser reuniones íntimas a convertirse en producciones creativas capaces de volverse tendencia en cuestión de horas. En este caso, la magia de Harry Potter trascendió la pantalla y encontró un lugar en la vida cotidiana, demostrando que la fantasía puede acompañar a las familias en sus momentos más especiales.

Con este gesto, la creadora de contenido mexicana no solo compartió una noticia personal, sino que también marcó un precedente en las revelaciones temáticas, consolidando a Harry Potter como una fuente inagotable de inspiración en el mundo digital.