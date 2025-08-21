México

Influencer se vuelve viral al hacer revelación de sexo de bebé al estilo Harry Potter con caldero humeante

El ingenioso evento incluyó referencias a las casas de Hogwarts, carteles mágicos y un final que encantó a los fans

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Frente a un caldero humeante,
Frente a un caldero humeante, la pareja descubrió que esperan una niña y el momento se volvió tendencia en redes. (TikTok / @danynohoy)

Las redes sociales han sido testigo de una de las revelaciones de género más creativas y virales de los últimos meses. Daniela Gómez, conocida en TikTok como Danynohoy, junto a su pareja, sorprendió a millones de usuarios al anunciar el sexo de su bebé con una temática inspirada en el universo mágico de Harry Potter.

El video, publicado en TikTok, alcanzó más de 3 millones de reproducciones en pocos días, generando comentarios llenos de emoción y nostalgia entre los fanáticos de la saga creada por J.K. Rowling.

Desde el inicio, la pareja dejó claro que la revelación estaría cargada de símbolos mágicos. En la decoración se podía ver un cartel de “Se busca mago” con la imagen del ultrasonido del bebé, además de una mesa adornada con pancakes representando a las casas de Hogwarts: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw.

Los usuarios destacaron la creatividad
Los usuarios destacaron la creatividad de la pareja y no dudaron en felicitarla con comentarios llenos de magia y humor. (TikTok / @danynohoy)

También prepararon una dinámica interactiva para sus invitados: quienes pensaban que el bebé sería niño podían elegir la opción de mago representada con el icónico rayo de Harry Potter, mientras que aquellos que creían que sería niña optaban por el símbolo de una bruja con sombrero.

El clímax del evento llegó cuando Daniela y su pareja se colocaron frente a un caldero humeante, simulando una pócima mágica. Tras unos segundos de suspenso, el humo se tornó de color rosa, confirmando que esperaban a una niña.

Invitados participaron con símbolos mágicos
Invitados participaron con símbolos mágicos para adivinar el sexo del bebé y vivieron un momento único al descubrir que sería niña. (TikTok / @danynohoy)

La creatividad del evento no pasó desapercibida. Decenas de usuarios aplaudieron la originalidad y la manera en la que la pareja logró combinar su amor por Harry Potter con un momento tan significativo en sus vidas.

Entre los comentarios destacados de los internautas se leyeron mensajes como: “Primera vez que veo una revelación de género así, literalmente es única e increíble”, “Sabes que ya creciste cuando ya hay revelaciones y bodas temáticas de tu saga favorita”, “Harry Potter y el cáliz del bebé”, además de felicitaciones y deseos de que la pequeña crezca con la misma magia que rodeó su revelación.

Incluso, algunos usuarios confesaron que replicarían la idea en sus futuros eventos, inspirados en la forma en la que Danynohoy y su pareja lograron integrar un mundo fantástico en la realidad.

@danynohoy

Así fue la revelación de género de nuestro bebé.🥹💖💙⚡️🎬 Danyastas, me complace anunciarles que viene un nuevo integrante a esta familia.🥹🙈🧑‍🧑‍🧒❤️‍🩹🍼🎬 Moría por contarles por aquí y que mejor que hacerlo de esta forma.❤️ #harrypotter #revelaciondegenero #genderreveal #potterhead #danynohoy

♬ sonido original - Dany Gómez

El fenómeno refleja cómo las redes sociales han transformado este tipo de celebraciones, que pasaron de ser reuniones íntimas a convertirse en producciones creativas capaces de volverse tendencia en cuestión de horas. En este caso, la magia de Harry Potter trascendió la pantalla y encontró un lugar en la vida cotidiana, demostrando que la fantasía puede acompañar a las familias en sus momentos más especiales.

Con este gesto, la creadora de contenido mexicana no solo compartió una noticia personal, sino que también marcó un precedente en las revelaciones temáticas, consolidando a Harry Potter como una fuente inagotable de inspiración en el mundo digital.

Temas Relacionados

Harry Potterrevelación de sexobebéDany Gomezviralmexico-virales

Más Noticias

Cuidado con los “regalos falsos”: Policía Cibernética emite advertencia

El 50% de estos fraudes tiene su origen en redes sociales populares

Cuidado con los “regalos falsos”:

The Warning lleva su primer concierto en vivo al cine con fans y alfombra roja en CDMX

Las artistas continúan rompiendo paradigmas con esta proyección, pero ya buscan conquistar otro importante recinto en la capital mexicana

The Warning lleva su primer

El periodista Huemanzin Iyolocuauhtli muere a los 51 años, colegas y amigos recuerdan su legado

El periodista trabajó más de 40 años en el sector cultural, además de ser un apasionado en la fotografía

El periodista Huemanzin Iyolocuauhtli muere

Guardia Nacional y AEI detiene a mujer de 74 años por posesión de 115 envoltorios de droga

Operación conjunta de fuerzas estatales y federales permitió la captura de una adulta mayor en posesión de varios paquetes de droga tras un cateo autorizado por un juez

Guardia Nacional y AEI detiene

Hallan restos óseos en Valparaíso tras búsqueda coordinada entre colectivos familiares y autoridades

En el primer semestre de 2025 la entidad registró 275 casos de personas desaparecidas

Hallan restos óseos en Valparaíso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Guerrero mantiene recompensa

Fiscalía de Guerrero mantiene recompensa de 250 mil pesos por tres homicidas ligados al CJNG

Reportan investigación de la FGR a custodios y funcionarios por fuga de Zhi Dong Zhang, traficante del CJNG y el Cártel de Sinaloa

Fuerzas de seguridad enfrentan narcoguerra del Cártel de Sinaloa con déficit de más de 2 mil policías, según CESP

Muere Alexis N tras presunta persecución con militares en Baja California: “Le dieron dos o tres balazos por la espalda”

Papel del Cártel Nuevo Imperio en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz se fortalece a tres meses del crimen: Óscar Balderas

ENTRETENIMIENTO

The Warning lleva su primer

The Warning lleva su primer concierto en vivo al cine con fans y alfombra roja en CDMX

Ventaneando respalda a Julio César Chávez padre tras prisión preventiva a su hijo: “Nadie aprende a ser papá”

Dalílah Polanco tira la toalla en La Casa de los Famosos México 3 y causa revuelo con dura declaración: “Ya basta, no soy un mueble”

Fans del América se unen y buscan salvar a El Abelito de La Casa de los Famosos México 3; conoce el por qué

Bellakath rompe las redes con polémico video bailando ‘La Reina del Reguetón Mexicano’: “Nuestra Nicki Minaj”

DEPORTES

Fans del América se unen

Fans del América se unen y buscan salvar a El Abelito de La Casa de los Famosos México 3; conoce el por qué

Nuevo fracaso de la Liga MX: ¿Cuándo fue la última vez que un equipo mexicano ganó la Leagues Cup?

Volador Jr. reconoce el reto físico para volver a ganar el Grand Prix Internacional 2025 por cuarta vez

JJ Macías reconoce estar ilusionado por llegar a Pumas: “Lloré cuando me hablaron”

Fanáticos mexicanos reviven riña en el Corregidora de Querétaro tras videos virales de violencia en Argentina