INE exonera a Morena y a Pío López Obrador por videoescándalo de 2018

Loret mostró los videos donde Pío recibe dinero clandestinamente para su hermano AMLO. Foto: YT/Latinus_us

El Instituto Nacional Electoral (INE) exoneró este jueves al partido Morena y a Pío López Obrador, hermando del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al no encontrar evidencia de que el dinero que recibió en efectivo por parte de David León se utilizó para la campaña electoral de 2018.

En el video se observa a López Obrador, en un restaurante, recibiendo fajos de dinero en efectivo por parte del entonces titular de Protección Civil de Chiapas, que era gobernado por Manuel Velasco.

En la sesión de este jueves del Consejo General, el organismo resolvió no imponer sanciones debido a la falta de pruebas.

“Esta autoridad determina que al no tener certeza de la existencia respecto de las aportaciones en efectivo, no se acredita un posible financiamiento paralelo en beneficio de las personas denunciadas”, se expuso en el proyecto presentado por el Consejo General.

La consejera electoral Carla Humphrey expuso que la Unidad de Fiscalización del INE hizo solicitudes de información a otras instituciones, pero en ninguna se acreditaron irregularidades financieras.