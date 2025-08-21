Guana traiciona a Priscila Valverde: así fue como le robó sus votos y la nominó en su propia cara (videos)

Guana nominó dos veces a Priscila Valverde en la cuarta gala de nominación de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla)

La cuarta gala de nominación de La Casa de los Famosos México dejó gran tensión cuando el juego obligó a Priscila Valverde a entregar el control de su votación a Guana, quien no dudó en darle un punto a la propia Priscila frente a las cámaras y en vivo.

El episodio, marcado por reglas inesperadas, cambios de última hora y reacciones de sorpresa, quedó registrado como uno de los más comentados de la noche.

La gala del miércoles 20 de agosto de 2025 se desarrolló bajo una modificación drástica en la dinámica de nominaciones. La producción impuso que cada habitante, al entrar al confesionario, recibiera la instrucción de tomar un puerquito con una consigna secreta que alteraría sus votos.

Cuando entró Priscila Valverde, la orden fue contundente: sus nominaciones quedaban anuladas y debía elegir a un compañero de la habitación contraria, es decir de Cuarto Noche, para que votara en su lugar.

Guana le roba sus puntos de nominación a Priscila Valverde, no se tentó el corazón y la nomina en su cara. (X/@LaCasaFamososMx)

Priscila solicitó que Guana la acompañara. Al llegar al confesionario, Guana fue informado de lo que tenía que hacer y le dio dos puntos a Elaine Haro.

Después, sin titubear, le dio uno a la propia Priscila, acto que provocó desconcierto inmediato dentro del confesionario y sorprendió al resto de participantes y al panel del programa. La mirada de incredulidad en Priscila y la reacción contenida de Guana acapararon la atención en redes sociales minutos después de la transmisión.

Guana, el más exhibido de la noche

La decisión de Guana de votar en contra de Priscila Valverde generó tensión, pero no quedó hasta ahí.

Guana le dice a Shiky y a Priscila que los nominó (X/@LaCasaFamososMx)

Previamente, antes de robar los puntos de Priscila, Guana se vio obligado a cumplir con una de las consignas más directas de la noche: tras realizar su nominación, debió salir del confesionario y señalar en la sala, frente a todos, cuántos puntos había dado a cada uno de sus nominados.

Resultó que le dio dos puntos a Shiky y uno a Priscila Valverde, una situación que generó gran incomodidad y evidenció el sentimiento de traición entre los habitantes del cuarto Día.

Sin embargo, más adelante, cuando Alexis Ayala fue convocado para nominar, recibió la consigna de seleccionar a un compañero para que ventilara públicamente sus votos. Eligió a Priscila, pero como Guana había sido quien nominó en su lugar, fue él quien tuvo que detallar nuevamente ante todos cómo repartió los puntos a nombre de su compañera, incluyendo aquel que terminó con Priscila en la lista de nominados.

Guana dice frente a todos a quien nominó en nombre de Priscila (X/@LaCasaFamososMx)

¿Quiénes son los nominados?

Después de aplicarse todas las consignas al romper los puerquitos, el reparto de puntos evidenció alianzas, estrategias y sorpresas. El mayor puntaje lo obtuvo Alexis Ayala con seis puntos, seguido por Guana y Priscila Valverde con cinco puntos cada uno.

El grupo de nominados también incluyó a Abelito, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Mariana Botas y Shiky, quienes alcanzaron cuatro puntos.

Aldo De Nigris y Elaine Haro quedaron con tres puntos y fuera de riesgo, mientras que Aarón Mercury y Facundo culminaron la jornada sin votos en contra por su inminidad.

Así, la placa final de nominados quedó conformada por: Alexis Ayala, Guana, Priscila Valverde, Abelito, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Mariana Botas y Shiky.

Nominados de La Casa de los Famosos México. (La Casa de los Famosos México)

En cada nominación, la consigna de los puerquitos reconfiguró los resultados. Aarón Mercury debía guardar silencio sobre sus votos o enfrentaba la nominación. Shiky agregó votos imprevistos a Elaine Haro y Aldo De Nigris.

Dalílah Polanco mantuvo su nominación sin cambios; Guana tuvo la obligación de confesar públicamente su reparto de puntos. Mariana Botas, tras el cierre de nominaciones, entregó tres puntos a Abelito en la sala común.

Aldo De Nigris debió anular su nominación original y repartir los votos entre Priscila y Mariana. El caso de Priscila fue paradigmático: anulada su votación, dejó en manos de Guana, por mandato de la consigna, la nueva distribución de puntos, incluyendo uno en su contra.

En cuanto a las demás jugadas, Alexis Ayala habilitó que Priscila diera a conocer públicamente los votos que Guana decidió por ella. Elaine Haro duplicó sus votos por la consigna. Abelito y Facundo actuaron bajo condiciones especiales de observación y resta de puntos, aunque Facundo, por ser líder, no se pudo restar sus puntos. Mar Contreras distribuyó sus puntos, pero su consigna anuló el efecto de los votos mayores emitidos.

Las estrategias y maniobras, sumadas a la participación del azar y las instrucciones del programa, definieron una gala memorable que abrió nuevas interrogantes sobre lo que pueda ocurrir en la próxima eliminación del reality.