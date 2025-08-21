México

Esta es la expareja que Sara Corrales invitó a su boda en Medellín con Damián Pasquini: fueron novios por tres años

El presentador Carlos Vargas reveló detalles íntimos de su matrimonio con el empresario argentino al que asistió Luis Fernando Pardo, exnovio de la también modelo

Luis Fernando Pardo, fue el exnovio que Sara Corrales invitó a su matrimonio con Damián Pasquini en Medellín - crédito @sarafans27/Instagram

La boda religiosa de Sara Corrales y Damián Pasquini, celebrada el 16 de agosto en México, marcó un momento especial en la vida de la actriz antioqueña.

El evento, que reunió a familiares y amigos cercanos, se destacó por la presencia poco habitual de Luis Fernando Pardo, exnovio de Corrales, que asistió acompañado de su esposa.

La ceremonia tuvo lugar en el país donde la pareja reside y donde Corrales ha consolidado su carrera artística. Antes de este enlace religioso, la pareja ya había formalizado su unión mediante un matrimonio civil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Carlos Vargas reveló en la emisora Vibra FM que Sara Corrales invitó a su boda a un exnovio con el que fue pareja entre el 2010 y 2012 - crédito @vibra.fm/Instagram

Durante la celebración, la actriz compartió con los presentes el significado de su relación con Pasquini resaltando la importancia de su esposo, un empresario argentino radicado en México.

“Hace ocho años escribí una carta al universo. Una carta en la que detallé al hombre que soñaba tener a mi lado. Llené la hoja por ambos lados, con el corazón en la mano, como quien decreta al universo con todo el fervor de eso tan anhelado. Esa carta fue mi plegaria, pero también fue mi compromiso, porque mientras pedía amor, me prometía a mí misma sanar, crecer y prepararme para recibirlo. Y cuando estuve lista, llegaste tú, mi amor, con un montón de cualidades y otras más que ni siquiera tenía idea que existían. Tú, Damián, eres mi carta cumplida, mi respuesta, mi milagro”.

Entre los asistentes, la presencia de Luis Fernando Pardo, publicista colombiano y expareja de Corrales, generó curiosidad. El periodista Carlos Vargas, también invitado a la boda, relató que aunque llegó con retraso, pudo disfrutar de la celebración y destacó el ambiente festivo, así como las habilidades de Corrales en la pista de baile. Vargas confirmó que Pardo asistió junto a su esposa, a quien identificó como Mimi, lo que evidenció la buena relación entre ambas parejas.

Sara Corrales sorprendió a los invitados de su boda con Damián Pasquini al incluir en la lista a uno de sus exnovios - crédito @saracorrales/Instagram

La historia entre Corrales y Pardo se remonta a los años 2010 a 2012, periodo en el que mantuvieron una relación sentimental. La ruptura se produjo cuando la actriz comenzó a viajar con mayor frecuencia a México, país donde finalmente se estableció y desarrolló su carrera profesional. La distancia fue determinante en la separación, aunque con el tiempo ambos transformaron su vínculo en una amistad.

Un detalle curioso de la celebración fue el código de vestimenta impuesto por los novios, que reservaba el color verde exclusivamente para los miembros de la familia. Sin embargo, la esposa de Pardo, sin saberlo, eligió precisamente ese color para su atuendo, aportando una anécdota inesperada a la jornada.

Así nació el amor entre Sara Corrales y Damián Pasquini

Sara Corrales y el empresario argentino Damián Pasquini formalizaron su unión civil el jueves 14 de agosto en Medellín, tras diez meses de compromiso, según informó People en Español. La pareja, que hoy realiza su ceremonia religiosa en la ciudad natal de la actriz, se conoció en México, donde Pasquini reside desde hace 19 años.

La actriz se proyecta formando una familia con el empresario argentino Damián Pasquini con el que ya se casó en Medellín - crédito @saracorrales/Instagram

El empresario, de 43 años, dirige GrupoMap, firma de marketing promocional con 43 años de trayectoria, y es CEO de Azzgency LATAM, consultora especializada en Amazon. Ambos comparten el gusto por los viajes y el ejercicio, como muestran las publicaciones en redes sociales de Pasquini.

La relación comenzó cuando un amigo en común les facilitó el contacto. Damián Pasquini relató: “El primer paso lo dio ella porque fue la que me escribió”, y añadió que en su primera cena “ya hablábamos de casarnos”. Sara Corrales destacó la conexión especial entre ambos y explicó que la propuesta de matrimonio surgió de manera espontánea.

Al anunciar su compromiso, la actriz, quien lleva 13 años viviendo en México, expresó en redes sociales: “Lo que comenzó como una conexión única se ha convertido en un amor que no deja de sorprendernos y fortalecer cada día. Y hoy, con emoción inmensa, decidimos dar el siguiente gran paso: ¡Vamos a construir una vida juntos como marido y mujer!”

