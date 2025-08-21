México

¿Dónde consultar los resultados para aspirantes a preparatoria en el Edomex?

Aspirantes de 22 municipios del Valle de México ya pueden consultar su asignación

Por Jorge Contreras

Listos los resultados para aspirantes
Listos los resultados para aspirantes a las preparatorias de la entidad mexiquense (Gob. Edomex)

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informó la publicación de los resultados del Proceso de Asignación a la Educación Media Superior Mi Derecho, Mi Lugar 2025 en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las y los aspirantes que realizaron su registro y residen en los municipios de Acolman, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla, Tultepec, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad, podrán consultar su plantel asignado en el portal oficial www.miderechomilugar.gob.mx, ingresando con su folio y CURP, tal como aparecen en su comprobante de registro.

No compartir datos personales en páginas falsas

Los aspirantes son los que
Los aspirantes son los que deben entrar a portal para checar sus resultados (Gob. Edomex)

Carlos Alberto Salgado Treviño, subsecretario de Educación Media Superior, exhortó a las y los aspirantes a ingresar únicamente al portal oficial, ya que es el único autorizado para la publicación de resultados.

También pidió no compartir datos personales en páginas falsas o enlaces no verificados, a fin de evitar fraudes o mal uso de la información.

El funcionario destacó que este proceso refleja el compromiso del gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, por medio de la SECTI a cargo de Miguel Ángel Hernández Espejel, de garantizar que ningún joven mexiquense se quede sin estudiar.

Asimismo, subrayó que la ampliación de espacios educativos y la coordinación con los distintos subsistemas forman parte de una política firme para asegurar el derecho a la educación.

Segunda ronda para quiénes no resultaron aceptados

Para los alumnos que no
Para los alumnos que no se quedaron en su primera ronda, podrán registrarse en una segunda fase a partir del 20 de agosto (Gob. Edomex)

De igual manera, informó que a partir del 20 de agosto se podrán consultar en el portal las instituciones convocantes que ofrecerán lugares disponibles mediante sus propios procedimientos.

Esta segunda etapa representa una oportunidad adicional para quienes no resultaron asignados en la primera publicación de resultados.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de fortalecer la cobertura educativa en la entidad y garantizar que la educación media superior sea una realidad incluyente, transformadora y al alcance de todas y todos los jóvenes mexiquenses.

