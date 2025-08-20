México

Vinculan a proceso a exalcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, y a exfuncionarios por corrupción

La exedil afirmaba sentirse divertida durante su proceso acusatorio

Por Carlos Salas

Giselda Martínez se deslindó de
Giselda Martínez se deslindó de Morena y se unió posteriormente a Movimiento Ciudadano. (Foto: Twitter @berthareynoso)

La Fiscalía Anticorrupción de Colima informó que la exalcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, fue vinculada a proceso junto con varios exfuncionarios de su administración, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como violaciones a la ley de remuneraciones de servidores públicos.

De acuerdo con las autoridades, la audiencia de vinculación se llevó a cabo el 20 de agosto, tras la imputación presentada el pasado 13 de agosto. La jueza de control determinó que existen pruebas suficientes para iniciar el proceso penal contra Martínez y sus colaboradores:

Héctor Ramírez “N”, Eduardo Camarena “N”, Héctor Luna “N”, Rosa Herrera “N”, Karla Nai “N”, Zarina Joselyn Calleros “N”, Daniel Mendoza “N”, Martha Zepeda “N” y Sara Valdovinos “N”.

Asimismo, nuestra fuente precisó que la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el desahogo de la investigación complementaria.

En su momento, la exedil
En su momento, la exedil apoyó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Twitter Griselda Martínez)

Durante la audiencia, que concluyó en la madrugada de este miércoles, el Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas cautelares.

Como resultado, se ordenó la separación del cargo de las regidoras Martha Zepeda “N” y Sara Valdovinos “N”, quienes actualmente integran el Cabildo de Manzanillo y fueron parte del equipo de la exedil.

Finalmente, las autoridades apuntaron que el caso seguirá en investigación mientras los imputados permanecen sujetos al proceso judicial correspondiente, bajo el compromiso de respetar los derechos humanos durante el procedimiento.

Griselda Martínez se sentía “divertida” ante las acusaciones en su contra

El pasado mes de junio, Griselda Martínez fue cuestionada tras presentarse en lo que en ese momento era la primera audiencia en el Juzgado Penal de Manzanillo, donde declaró sentirse “divertida” ante el proceso.

Griselda Martínez aseguraba sentirse divertida
Griselda Martínez aseguraba sentirse divertida durante su proceso acusatorio. (FOTO: FB: Griselda Martínez Martínez)

“Me siento divertida y honrada, no conozco ningún luchador social que no haya sido perseguido, es un honor ser perseguida como todos los luchadores sociales”, comentó la exedil en ese momento.

Durante su proceso, también resaltó que desconocía los delitos por los que se le acusaba, por lo que sus abogados habían solicitado que en audiencias posteriores se le informara sobre la situación.

Finalmente, fuentes cercanas a la exedil reconocieron en su momento que Griselda Martínez tenía conocimiento de as acusaciones presentadas en su contra, mismas por las que ahora es vinculada a proceso.

