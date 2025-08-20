La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes se preparan para la gala de la noche

Surge video de Aldo de Nigris que podría afectarlo en ‘La Casa de los Famosos México’: “Lo más tóxico de mí” El sobrino de Poncho ya se convirtió en uno de los favoritos para llegar a la final del reality show

Aldo de Nigris confesó red flag en el amor (Foto: Ig/aldotdenigris)

En medio del furor generado en redes sociales por la evolución de sus concursantes, Aldo de Nigris ha cobrado relevancia no solo por su desempeño en La Casa de los Famosos México, sino también por detalles de su vida fuera del reality. Un video del pasado, perteneciente a La venganza de los ex VIP de MTV, ha resurgido y plantea una imagen distinta de la que ahora muestra ante el público de Televisa.