La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes se preparan para la gala de la noche

Minuto a minuto de lo que pasa en el popular reality show

Por Ignacio Izquierdo

00:10 hsHoy

Surge video de Aldo de Nigris que podría afectarlo en ‘La Casa de los Famosos México’: “Lo más tóxico de mí”

El sobrino de Poncho ya se convirtió en uno de los favoritos para llegar a la final del reality show

Por Ignacio Izquierdo

Aldo de Nigris confesó red
Aldo de Nigris confesó red flag en el amor (Foto: Ig/aldotdenigris)

En medio del furor generado en redes sociales por la evolución de sus concursantes, Aldo de Nigris ha cobrado relevancia no solo por su desempeño en La Casa de los Famosos México, sino también por detalles de su vida fuera del reality. Un video del pasado, perteneciente a La venganza de los ex VIP de MTV, ha resurgido y plantea una imagen distinta de la que ahora muestra ante el público de Televisa.

21:52 hsAyer

Revelan las supuestas condiciones que Ninel Conde puso tras su salida de La Casa de los Famosos 3

El ‘bombón asesino’ se convirtió en la tercera eliminada del reality show 24/7

Por Jazmín González

La actriz y cantante habría
La actriz y cantante habría puesto varias condiciones tras su salida de La Casa de los Famosos México. Créditos: Instagram/@lacasafamososmx

La salida de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México sigue causando controversia en redes sociales y medios de comunicación, pues durante su estancia en el reality show fue considerada una de las habitantes más fuertes.

20:46 hsAyer

Aarón Mercury relata anécdota donde su familia descubrió a una pareja de ladrones tratando de robar su auto.

Los habitantes se encuentran en la cocina compartiendo memorias y bromas.

(ViX/Captura de pantalla)
(ViX/Captura de pantalla)
20:19 hsAyer

Abelito en La Casa de los Famosos México 3: entre la nostalgia y la ansiedad antes de la gala de nominación de hoy

El influencer junto con el resto de participantes vivirán un momento intenso esta noche

Por Armando Pereda

El influencer es parte de
El influencer es parte de este reality de encierro - Foto: lacasafamososmx

Durante una charla en la fogata de La Casa de los Famosos México 3, Abelito sorprendió al mostrarse más vulnerable de lo habitual. En medio del encierro, confesó que ha enfrentado ansiedad y que el aislamiento lo hace sentir perdido en el tiempo: “Aquí ni se sabe qué horas son, familia, la neta”.

