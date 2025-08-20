Diputado del PAN pide suspender el servicio del Tren Maya tras accidente en Izamal, Yucatán

El diputado panista criticó el funcionamiento del megaproyecto de López Obrador (Captura de pantalla - X/@hector_saul1)

Un nuevo percance tuvo lugar en la vía que recorre el Tren Maya. Uno de los vagones de un convoy se descarriló cerca de la estación de Izamal, en el estado de Yucatán. Tras el incidente, Héctor Saúl, diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) pidió suspender el servicio de dicho transporte.

En sus redes sociales, el legislador del partido blanquiazul dio a conocer un video en el que solicitó, también, la creación de una comisión especial independiente para realizar auditorías al proyecto del Tren Maya, emprendido durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para aclarar el sobrecosto respecto al proyecto presentado de manera original.

“Sobre todo, demandamos inmediatamente la suspensión del servicio en el Tren Maya hasta no garantizar la seguridad plena de todos sus pasajeros. Este proyecto no puede continuar con fallas, anomalías, sobrecostos, corrupción y, sobre todo, con mala ejecución y operación”, mencionó en el video publicado en el perfil verificado identificado con el nombre de @hector_saul1.

Héctor Saúl pidió suspender el servicio del Tren Maya tras el descarrilamiento en Izamal y la formación de una comisión investigadora del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. (X/@hector_saul1)

En el texto que acompañó al video, el legislador criticó el aumento del costo al triple del presupuesto original, así como fallas operativas, así como las supuestas pérdidas acumuladas de dinero como sinónimo de poca rentabilidad. En ese sentido, propuso:

"Toda vez que ninguna propuesta para crear alguna Comisión legislativa de investigación ha sido aceptada por la mayoría oficialista y con el ánimo de avanzar en una investigación se propone crear una comisión independiente, con participación de organismos internacionales y la sociedad civil, para auditar los costos, contratos y ejecución del proyecto“.

Tren Maya confirma incidente con un tren en estación Izamal

Horas después de que se dio a conocer el video del tren que se descarriló, el Tren Maya dio a conocer su postura oficial. En un comunicado, confirmaron que a las 13:48 horas, el tren 304 que se trasladaba de Cancún a Mérida sufrió un percance de vía “al accesar a baja velocidad a los andenes de la estación”.

El Tren Maya aún no está terminado

“Se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos, y fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresas”, expusieron.

De acuerdo con el informe, una Comisión Dictaminadora ya investiga el suceso. Aunque personas en redes sociales afirmaron que el percance derivó de un choque, la versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Por otro lado, el servicio del tren continúa operando con normalidad en todas las estaciones, excepto en la parada de Izamal, según informaron.