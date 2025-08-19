México

Mi Beca para Empezar 2025: confirman depósito a estos beneficiarios para apoyo anual de útiles escolares y uniformes

Se trata del primer pago de este programa social correspondiente al nuevo ciclo escolar 2024-2025

Por Omar Martínez

Guardar
Mi Beca para Empezar es
Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México, el cual beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de la capital del país.

La finalidad de este apoyo económico es que las alumnas y alumnos de nivel básico puedan contar con las herramientas y materiales suficientes para que no abandonen sus estudios y así culminar esta etapa de su vida académica.

Estudiantes de preescolar y primaria recibirán una tarjeta, la cual pueden ocupar para comprar lo necesario para su educación básica, como libros, artículos de papelería, uniformes, alimentos o lo que les sea necesario para asistir a la escuela.

Este plástico puede ser utilizado en comercios, supermercados, establecimientos, tiendas de ropa o cualquier sitio cuyo medio de pago sea la tarjeta de Mi Beca para Empezar otorgada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Mi Beca para Empezar beneficia
Mi Beca para Empezar beneficia a alumnas y alumnos de nivel básico que estudien en algún plantel público de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

A comparación de otros programas sociales, becas, pensiones y apoyos económicos, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no pueden disponer del dinero depositado en la tarjeta, por lo que no pueden retirar el efectivo. Únicamente, el medio de pago será a través de este plástico.

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) informó que el pago anual de útiles escolares y uniformes ya se ha depositado el pasado viernes 15 de agosto en las tarjetas de algunos estudiantes.

La dependencia capitalina reveló la lista de beneficiarios que ya tienen su pago correspondiente, por lo que si aún no lo sabes, puede que la primera dispersión correspondiente de este ciclo escolar 2025-2026 ya esté hecha.

Estas nuevas tarjetas únicamente se entregarán a estudiantes de secundaria pública de la Ciudad de México. Crédito: GobCDMX .

¿Cuáles son los beneficiarios que ya han recibido el depósito de Mi Beca para Empezar 2025?

Los primeros beneficiarios que ya han recibido el depósito de Mi Beca para Empezar son los estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas de la Ciudad de México.

Como se mencionó anteriormente, el depósito de este programa social se llevó a cabo el pasado viernes 15 de agosto en las tarjetas correspondientes de cada beneficiario del Gobierno de la Ciudad de México.

El Fibien anunció que los montos depositados en las tarjetas de Mi Beca para Empezar son diferentes, dependiendo del grado educativo en el que se encuentren estudiando.

Los montos son distintos para
Los montos son distintos para los beneficiarios, dependiendo del grado educativo en que se encuentren estudiando. Foto: Facebook Claudia Sheinbaum.

Cabe destacar que anteriormente, este programa social también beneficiaba a estudiantes de secundaria pública de la Ciudad de México, pero con la creación de la Beca Rita Cetina, ahora tienen que optar por este apoyo federal.

De manera provisional, serán reintegrados al programa para que puedan recibir una tarjeta única, donde se les dará el pago anual de útiles escolares y uniformes.

Temas Relacionados

Mi Beca para EmpezarMi Beca para Empezar 2025CDMXbecaprogramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ‘Jefa’ anuncia primera llamada para arrancar la prueba final del líder

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Perrita muere al salvar a su dueña de un intento de feminicidio en Puebla

El agresor fue detenido y vinculado a proceso por violencia familiar y crueldad animal tras la muerte de la mascota

Perrita muere al salvar a

El top de las mejores series de Netflix en México

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

El top de las mejores

Gala Montes reaparece con este mensaje tras derrota contra Alana Flores en ‘Supernova Strikers’

La streamer no sólo ganó el combate contra Gala Montes, sino que recibió felicitaciones públicas de figuras como Alfredo Adame, Gomita y Adrián Marcelo, desatando una ola de apoyo en redes sociales

Gala Montes reaparece con este

Estas son las razones por las que deberías de consumir plátano con frecuencia

Contrario a lo que se piensa, esta fruta puede ser consumida por diabéticos

Estas son las razones por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe de más de 7

Golpe de más de 7 mil millones de pesos al narco: aseguran bodegas en Culiacán con metanfetamina y precursores químicos

“Deseo declararme culpable”: revelan documento firmado por El Mayo Zambada con el que renunciaría a juicio en Texas

DEA va contra los “guardianes” de los cárteles por trasiego de fentanilo y metanfetamina en la frontera

Departamento de Justicia de EEUU pide más tiempo para resolver condiciones de encarcelamiento de Rafael Caro Quintero

Fiscalía de Michoacán asegura más de 2 mil 400 dosis de metanfetamina y marihuana en Morelia

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ‘Jefa’ anuncia primera llamada para arrancar la prueba final del líder

El top de las mejores series de Netflix en México

Gala Montes reaparece con este mensaje tras derrota contra Alana Flores en ‘Supernova Strikers’

Afirman que Lalo Salazar ‘huyó’ de Laura Flores porque ella le iba a regalar un departamento y presionaba para casarse

Kalimba enfrenta bipolaridad, epilepsia y la presión de ser abordado por sus fans: “Necesito apagar el personaje”

DEPORTES

Tigres vs América: estas son

Tigres vs América: estas son las sanciones que recibieron los aficionados que protagonizaron pelea en el estadio

El mensaje que David Faitelson dedicó a Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Supernova Strikers 2025 en vivo: Alana le gana a Gala Montes por decisión unánime