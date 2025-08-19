Mi Beca para Empezar 2025: confirman depósito a estos beneficiarios para apoyo anual de útiles escolares y uniformes

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México, el cual beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de la capital del país.

La finalidad de este apoyo económico es que las alumnas y alumnos de nivel básico puedan contar con las herramientas y materiales suficientes para que no abandonen sus estudios y así culminar esta etapa de su vida académica.

Estudiantes de preescolar y primaria recibirán una tarjeta, la cual pueden ocupar para comprar lo necesario para su educación básica, como libros, artículos de papelería, uniformes, alimentos o lo que les sea necesario para asistir a la escuela.

Este plástico puede ser utilizado en comercios, supermercados, establecimientos, tiendas de ropa o cualquier sitio cuyo medio de pago sea la tarjeta de Mi Beca para Empezar otorgada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Mi Beca para Empezar beneficia a alumnas y alumnos de nivel básico que estudien en algún plantel público de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

A comparación de otros programas sociales, becas, pensiones y apoyos económicos, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no pueden disponer del dinero depositado en la tarjeta, por lo que no pueden retirar el efectivo. Únicamente, el medio de pago será a través de este plástico.

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) informó que el pago anual de útiles escolares y uniformes ya se ha depositado el pasado viernes 15 de agosto en las tarjetas de algunos estudiantes.

La dependencia capitalina reveló la lista de beneficiarios que ya tienen su pago correspondiente, por lo que si aún no lo sabes, puede que la primera dispersión correspondiente de este ciclo escolar 2025-2026 ya esté hecha.

Estas nuevas tarjetas únicamente se entregarán a estudiantes de secundaria pública de la Ciudad de México. Crédito: GobCDMX .

¿Cuáles son los beneficiarios que ya han recibido el depósito de Mi Beca para Empezar 2025?

Los primeros beneficiarios que ya han recibido el depósito de Mi Beca para Empezar son los estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas de la Ciudad de México.

Como se mencionó anteriormente, el depósito de este programa social se llevó a cabo el pasado viernes 15 de agosto en las tarjetas correspondientes de cada beneficiario del Gobierno de la Ciudad de México.

El Fibien anunció que los montos depositados en las tarjetas de Mi Beca para Empezar son diferentes, dependiendo del grado educativo en el que se encuentren estudiando.

Los montos son distintos para los beneficiarios, dependiendo del grado educativo en que se encuentren estudiando. Foto: Facebook Claudia Sheinbaum.

Cabe destacar que anteriormente, este programa social también beneficiaba a estudiantes de secundaria pública de la Ciudad de México, pero con la creación de la Beca Rita Cetina, ahora tienen que optar por este apoyo federal.

De manera provisional, serán reintegrados al programa para que puedan recibir una tarjeta única, donde se les dará el pago anual de útiles escolares y uniformes.