Le dan sentencia de 100 años de prisión por el secuestro de un agricultor y una mujer en Michoacán

Un hombre fue sentenciado tras ser hallado culpable de privar de la libertad a dos personas en Pátzcuaro

Por Aura Reyna

La Fiscalía de Michoacán logra
La Fiscalía de Michoacán logra condena de 100 años por secuestro agravado en Pátzcuaro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria de 100 años de prisión en contra de Vicente Antonio H., declarado responsable del delito de secuestro agravado cometido en el municipio de Pátzcuaro en 2023, en perjuicio de una mujer y un hombre.

De acuerdo con la investigación presentada ante el Tribunal de Enjuiciamiento, los hechos ocurrieron el 13 de febrero de 2023, cuando las víctimas se encontraban en un restaurante y fueron sorprendidas por el acusado y otro sujeto armado.

Más detalles del caso

La intervención policial permitió la
La intervención policial permitió la liberación de las víctimas y la captura del responsable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo amenazas, los agresores las privaron de la libertad y las trasladaron en una camioneta a una zona despoblada del municipio, donde exigieron un rescate de 600 mil pesos para su liberación.

Gracias a la intervención de elementos de la Policía Municipal de Pátzcuaro, que detectaron la situación e iniciaron una persecución, se logró la detención de Vicente Antonio H. y la liberación de ambas víctimas tras varias horas de cautiverio. Luego del desahogo de pruebas, el tribunal emitió un fallo condenatorio: 50 años de cárcel por cada víctima, sumando 100 años de prisión, además del pago correspondiente por concepto de reparación del daño.

La FGE reiteró su compromiso de seguir trabajando con firmeza para garantizar justicia y seguridad a la ciudadanía michoacana.

Cómo puedo reportar un secuestro

La línea 089 ofrece un
La línea 089 ofrece un canal anónimo y seguro para denunciar delitos como secuestro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si eres testigo o víctima de un delito como robo, extorsión, secuestro u otra conducta delictiva, recuerda que puedes marcar al 089, una línea telefónica confidencial y segura, disponible para toda la ciudadanía.

Esta herramienta permite realizar denuncias de manera anónima, sin que se te solicite información personal.

Tu identidad estará protegida en todo momento. El objetivo es brindar a la población un canal de comunicación directo con las autoridades, sin temor a represalias, para reportar situaciones que atenten contra la seguridad de tu comunidad o la integridad de las personas

