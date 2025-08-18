La Casa de los Famosos México: Ninel es la tercera eliminada del reality show

Mar Contreras es la última en regresar a la casa y fue recibida con euforia por el cuarto Noche, mientras los integrantes de Día se mostraron en shock por la decisión del público.

04:10 hs

La tensión se vive al máximo en La Casa de los Famosos México 2025, donde este domingo 17 de agosto se desarrolla la tercera gala de eliminación de la temporada. Cinco habitantes se encuentran en la cuerda floja y en pocas horas se sabrá quién será el tercer expulsado del reality más visto en el país.

En un inicio, la placa de nominados incluyó a seis participantes, pero la dinámica dio un giro cuando Elaine Haro venció a Aldo de Nigris en el reto de salvación y retiró a Mariana Botas de la lista, dejando en riesgo a Ninel Conde, Alexis Ayala, Mar Contreras, Facundo y Guana.

En los posicionamientos de este domingo los habitantes expresaron frente a frente sus razones para desear la salida de un compañero. Personalidades como Dalílah Polanco, Aarón Mercury, Shiky, Abelito, Priscila Valverde y Elaine Haro no se contuvieron al señalar directamente a Alexis Ayala y Facundo, considerados los rivales más fuertes dentro de la casa.