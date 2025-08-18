México

Defensa entrega 100 patrullas nuevas y firma convenio “para regresar la paz y tranquilidad a Sinaloa”

Las patrullas se suman a los seis vehículos tácticos Océlotl que la Secretaría de la Defensa Nacional entregó previamente a la SSP estatal

Por Fabián Sosa

Defensa entrega 100 patrullas que
Defensa entrega 100 patrullas que se unirán al estado de Sinaloa. (Imagen de archivo /Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

Durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad en el estado de Sinaloa, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de patrullas y la firma del convenio entre la Secretaría de Defensa (Defensa) y el estado en materia de reclutamiento, capacitación y adiestramiento.

Oscar Rentería, secretario de seguridad del estado de Sinaloa anunció el recibimiento de 100 patrullas nuevas que se suman a los seis vehículos blindados Océlotl entregados anteriormente por la Defensa. De acuerdo con el secretario, estas unidades son para proteger a las autoridades mientras protegen a la ciudadanía.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo comentó que la seguridad en los últimos meses han requerido una respuesta de “amplias capacidades humanas, técnicas y de inteligencia, por lo que la misión de la Defensa es realizar las acciones necesarias para regresar la paz y tranquilidad a Sinaloa”.

**Información en desarrollo**

