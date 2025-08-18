Conflicto amoroso termina en hospital y cárcel: Fiscalía de Chiapas investiga intento de feminicidio

La Fiscalía de Chiapas investiga un intento de feminicidio tras un atropello intencional en Tuxtla Gutiérrez (Fiscalía de Chiapas)

Un accidente que parecía común se convirtió en una investigación de feminicidio en grado de tentativa en Chiapas, cuando las autoridades arrestaron a una mujer señalada como responsable de agredir intencionalmente a otra.

Las autoridades estatales informaron que la agresión fue aparentemente intencional y dirigida contra una joven identificada como Ximena, quien resultó con lesiones graves.

El caso no solo ha generado atención por la violencia del acto, sino también por las versiones encontradas que las familias difundieron públicamente: uno que habla de amenazas previas y otro que apunta a un episodio de descontrol causado por la revelación de una infidelidad.

El caso de Jovana y Ximena

Jovana Karina “N” fue detenida como presunta responsable de agredir a Ximena “N” con un vehículo color blanco (Fiscalía de Chiapas)

La Fiscalía de Chiapas compartió el pasado 16 de agosto la detención de Jovana Karina “N”, como presunta responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Ximena “N”.

Los hechos se registraron tras un reporte recibido por el C5, que alertó sobre un accidente vehicular en la intersección de la 4ª Norte Poniente y 9ª Poniente Norte.

Al arribar al lugar, elementos de Tránsito Municipal encontraron a una mujer lesionada, identificada como Ximena “N”, quien señaló haber sido atropellada de manera intencional por una camioneta BMW blanca, con placas del estado de Chiapas.

Las primeras investigaciones establecieron que el vehículo era conducido por Jovana Karina “N”, quien fue detenida en el lugar de los hechos. La unidad también fue asegurada por las autoridades.

La Fiscalía destacó su compromiso con la política de Cero Impunidad y reafirmó que continuará aplicando acciones firmes para combatir la violencia feminicida en Chiapas.

Las versiones contradictorias de las familias

Este caso ha sido ampliamente difundido en redes sociales debido a la naturaleza del crimen y a las versiones contradictorias presentadas por las familias de Jovana Karina “N” y Ximena, involucradas en el hecho.

En entrevista con el medio local Chiapas Sin Censura, Tania Camacho, madre de Ximena, expresó su profunda preocupación por el estado de salud de su hija, quien sufrió varias fracturas graves tras el incidente.

Camacho también reveló que, un año antes, su hija ya había recibido amenazas y existía un antecedente relacionado con Jovana Karina “N”.

En ese momento, se levantó una constancia de hechos, aunque no se pudo proceder legalmente porque no contaban con el domicilio de la mujer. A raíz de esto, las autoridades enviaron patrullas para brindar protección.

Según relató la madre, el día del ataque, Ximena y su pareja fueron a comer a un restaurante. Al salir del lugar, escucharon el ruido de un automóvil acelerando.

“Ella voltea a ver y reconoce a la persona que está manejando. Entonces su novio sale corriendo y ella se queda sola y quiere resguardarse... corre y quiere subirse a la banqueta”, narró Camacho.

Luego añadió: “Entonces esta persona redirecciona el rumbo del vehículo y le impacta, quedando mi hija prensada entre la camioneta y el carro que estaba ahí”.

El caso ha generado controversia por las versiones opuestas de las familias involucradas (Fiscalía de Chiapas)

La mujer también señaló que siente miedo y pidió a las autoridades que se haga justicia por su hija.

Por otro lado, la madre de Jovana Karina “N” ofreció una versión diferente durante una entrevista transmitida por la estación de radio 103.1 FM.

Ahí aseguró que su hija está legalmente casada con Josué Trejo Hernández, el joven con quien Ximena fue vista. Según su relato, Jovana vio a su esposo besando a Ximena y se descontroló al ver esa escena.

“Ella los vio y le causó un impacto ver a su marido besuqueándose con la amante... ella lo que hizo, no se que le pasaría... perdió el control al ver al marido”, mencionó.

“Tienen un hogar, tienen una hija. Están diciendo que es la exnovia, que por coraje lo hizo... No es ninguna novia mi hija, ella es la esposa”, afirmó.

Durante la misma transmisión, la madre de la acusada solicitó públicamente que el gobernador intervenga y que el caso sea investigado a fondo, exigiendo que se aplique la justicia conforme a la ley.