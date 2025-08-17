México

Temblor en Sinaloa: se registra sismo de 4.4 en Ahome

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Por Infobae Noticias

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo ocurrió a las 1:56 hora del centro. (Infobae)

Ahome fue el epicentro de un sismo de 4.4 de magnitud que sorprendió este 17 de agosto a los habitantes del estado de Sinaloa a las 1:56 horas.

El sismo se registró 102 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 11.7 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La zona exacta donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 25.63 grados de latitud y -110.141 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información entregada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.0 en Salina Cruz

El temblor ocurrió a las 0:36 horas, a una distancia de 123 km de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 16.7 km

Temblor en Oaxaca: se registra

¿Quién era Camilo Ochoa “El Alucín”? Influencer asesinado en Morelos

El nombre del creador de contenido aparecía en los documentos distribuidos en Sinaloa junto a otras figuras como Markitos Toys

¿Quién era Camilo Ochoa “El

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Michoacán

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.2 de magnitud

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.2 en Juchitán de Zaragoza

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca: se registra

Argi Cortés derrota a Bairon Rodríguez por decisión unánime

El entrenador mexicano Ignacio Beristaín ve en Cortés un nuevo campeón que llevará el nombre del país en alto

Argi Cortés derrota a Bairon
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Quién era Camilo Ochoa “El

¿Quién era Camilo Ochoa “El Alucín”? Influencer asesinado en Morelos

Cuáles son los cárteles con los que tendrían vínculos los 11 narcopolíticos revelados por periodistas

Rescatan a niña que fue secuestrada tras ser encargada por su madre para ir a trabajar en Edomex: hay dos detenidos

Gabinete de Seguridad niega que hijo y pareja de Manuel Bartlett estén en lista de personas bloqueadas por la UIF

Quién es Isadora Lagos: el perfil criminal de Miss Guerrero detenida con armas exclusivas del Ejército

ENTRETENIMIENTO

¿Quién era Camilo Ochoa “El

¿Quién era Camilo Ochoa “El Alucín”? Influencer asesinado en Morelos

La Casa de los Famosos México 2025: Abelito ganó una prueba por primera vez la tarde del 16 de agosto

“Estoy confiado y muy feliz”: Adrián Di Monte reacciona a supuestas carpetas de investigación en su contra

Alien: Earth arrasa en su semana de estreno y lidera ranking de lo más visto en Disney+ México

Los podcasts más populares hoy en Spotify México

DEPORTES

Riñas en partidos Tigres-América y

Riñas en partidos Tigres-América y Chivas-Juárez dejan detenidos e investigaciones abiertas: Liga MX

Argi Cortés derrota a Bairon Rodríguez por decisión unánime

Tres golfistas mexicanos que marcaron historia y pusieron en alto el nombre del país

Una noche llena de sorpresas se llevó a cabo Triplemanía 33, Hijo del Vikingo, Flammer y más resultaron ganadores

Alana Flores vs Gala Montes: cuál es la diferencia de peso antes de su pelea en Palacio de los Deportes