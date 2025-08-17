Quién es Isadora Lagos: el perfil criminal de Miss Guerrero detenida con armas exclusivas del Ejército

Isadora Lagos sigue siendo investigadas por posibles conexiones entre el armamento exclusivo en su poder con cárteles y grupos criminales locales de Guerrero | Facebook / @missmexicoqueens

La detención de Isadora Lagos, reconocida como Miss Guerrero 2021 y candidata a ser Miss México en este año, ha generado una fuerte polémica en torno a la supuesta relación entre el mundo del espectáculo y la delincuencia organizada en México. La joven fue arrestada el pasado 14 de agosto en la ciudad de Acapulco. Esto luego de un operativo en el que autoridades aseguraron un arsenal con armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

De acuerdo con los reportes oficiales, la captura se realizó en una zona residencial del puerto, donde elementos militares y la Guardia Nacional (GN) desplegaron un operativo de seguimiento a una célula criminal ligada al tráfico de armas.

En el lugar, fueron decomisados fusiles de asalto, cargadores de alto poder y cartuchos útiles. Las investigaciones apuntan a que Lagos se encontraba en el sitio al momento de la incursión.

El operativo contra cárteles locales en el puerto de Acapulco

Fuentes de seguridad detallaron que el aseguramiento del armamento en Acapulco se derivó de una investigación contra una célula local que abastecía de armas de alto calibre a distintas facciones del crimen organizado que operan en la región de la Costa Grande y la Costa Chica.

Durante el cateo, los efectivos federales localizaron armas largas AR-15, AK-47, así como rifles Barrett calibre .50, capaces de perforar vehículos blindados y helicópteros. Dicho arsenal estaba oculto en compartimentos especiales. Lagos fue detenida junto con otras dos personas, quienes también están bajo investigación por presunta participación en el tráfico de armamento.

De los reflectores, la Gastronomía y el Derecho a los señalamientos criminales

Isadora Lagos saltó a la fama tras ganar un certamen estatal de belleza que la proyectó como una de las figuras emergentes en Guerrero. Con participación en desfiles y pasarelas, buscaba consolidar una carrera en el modelaje y los concursos de belleza nacionales. Sin embargo, su trayectoria y sus estudios en Gastronomía y Derecho tomaron un giro inesperado.

De acuerdo con información difundida por la cuenta oficial de Miss México, destacaba más allá de las pasarelas. La ex reina de belleza manifestaba interés por el deporte, el arte, la arquitectura clásica y la historia de México. Asimismo, se describía como practicante constante de crossfit y con una marcada sensibilidad hacia la protección animal.

En ese mismo espacio se señalaba que mantenía una conexión especial con los perros, lo que la llevó a participar como voluntaria en albergues, así como en campañas de esterilización, adopción y vacunación, actividades que formaban parte de su faceta social dentro del certamen.

Este fenómeno no es nuevo en México: en años anteriores se han documentado casos de modelos y ganadoras de certámenes que fueron relacionadas con capos o integrantes del narcotráfico. Tal situación ha generado el debate público sobre cómo estas mujeres, en ocasiones, son utilizadas como acompañantes de alto perfil o incluso participan de forma activa en operaciones ilícitas.

El proceso judicial: lo que sigue para el rostro más bello y criminal de Guerrero

La ex reina de belleza fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, bajo cargos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lo que podría derivar en una pena considerable. Su defensa legal ha señalado que su presencia en el inmueble fue circunstancial, aunque la autoridad sostiene que existen indicios de colaboración activa con la célula criminal.