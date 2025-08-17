Aeronave sufre accidente durante maniobra de aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca: tripulantes resultaron heridos

Foto: RS

Un aeronave perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional se accidentó cuando realizaba una maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, Morelos.

El Grupo Aeroportuario de la Secretaría de Marina (Semar) informó que el siniestro ocurrió alrededor de las 15:10 horas, en el que se vio involucrada la aeronave Cessna 150 con matricula XB-JNK perteneciente al Centro de Adiestramiento.

La aeronave realizaba un vuelo de adiestramiento y cuando aterrizaba sobre la pista 21 se accidentó.

Aunque no se registraron personas fallecidas, los ocupantes resultaron con quemaduras de primero y segundo grado, por lo que fueron trasladados de manera inmediata a un hospital cercano para recibir atención médica.

“Personal aeroportuario se encuentra brindando los servicios de emergencia, conforme a los protocolos establecidos”, detalló la Semar a través de un comunicado.

Foto: Captura de pantalla / X/@xevtfm

El Grupo Aeroportuario Marina informó que coadyuvará en las investigaciones para determinar las causas que originaron el accidente.

“Grupo Aeroportuario Marina, a través de la administración del aeropuerto, coadyuvará en las investigaciones que se deriven de este evento, conforme a sus atribuciones legales, en estrecha colaboración con las autoridades competentes”, se lee en el documento.

*Información en desarrollo...