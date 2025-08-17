México

Aeronave sufre accidente durante maniobra de aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca: tripulantes resultaron heridos

El Grupo Aeroportuario de la Marina informó que los ocupantes presentan quemaduras de primero y segundo grado

Por Ale Huitron

Guardar
Foto: RS
Foto: RS

Un aeronave perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional se accidentó cuando realizaba una maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, Morelos.

El Grupo Aeroportuario de la Secretaría de Marina (Semar) informó que el siniestro ocurrió alrededor de las 15:10 horas, en el que se vio involucrada la aeronave Cessna 150 con matricula XB-JNK perteneciente al Centro de Adiestramiento.

La aeronave realizaba un vuelo de adiestramiento y cuando aterrizaba sobre la pista 21 se accidentó.

Aunque no se registraron personas fallecidas, los ocupantes resultaron con quemaduras de primero y segundo grado, por lo que fueron trasladados de manera inmediata a un hospital cercano para recibir atención médica.

“Personal aeroportuario se encuentra brindando los servicios de emergencia, conforme a los protocolos establecidos”, detalló la Semar a través de un comunicado.

Foto: Captura de pantalla /
Foto: Captura de pantalla / X/@xevtfm

El Grupo Aeroportuario Marina informó que coadyuvará en las investigaciones para determinar las causas que originaron el accidente.

“Grupo Aeroportuario Marina, a través de la administración del aeropuerto, coadyuvará en las investigaciones que se deriven de este evento, conforme a sus atribuciones legales, en estrecha colaboración con las autoridades competentes”, se lee en el documento.

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

accidente aeronaveMorelosaeropuerto cuernavacaMarinamexico-noticias

Más Noticias

“La ching* de tu vida te voy a dar”: El último mensaje de Alana Flores previo a su pelea contra Gala Montes

Los ánimos se volvieron a encender durante el pesaje de la pelea estelar de Supernova Orígenes

“La ching* de tu vida

Triplemanía 33 EN VIVO: Los resultados del magno evento de la Triple A

En la Arena Ciudad de México se celebrará el máximo evento de la empresa tres veces estelar

Triplemanía 33 EN VIVO: Los

Quién es Isadora Lagos: el perfil criminal de Miss Guerrero detenida con armas exclusivas del Ejército

La vida de la mujer más bella de ese estado dio un giro inesperado al ser detenida por poseer rifles AK-47 y R-15 tras un operativo federal que ocurrió sorpresivamente

Quién es Isadora Lagos: el

Las gemelas Cueva hacen historia consiguen oro en Panamericanos junios con solo 14 años

El triunfo de las hermanas en el trampolín sincronizado impulsa a México al Top 5 del medallero

Las gemelas Cueva hacen historia

Puebla: Alejandro Armenta pide disculpas a sus familiares por no poder incurrir en nepotismo

La declaración del gobernador poblano se da a días de que su primo, el senador Nacho Mier negara parentesco para competir en elecciones 2030

Puebla: Alejandro Armenta pide disculpas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un narcocampamento, equipo antidrones y

Un narcocampamento, equipo antidrones y hasta granadas: lo asegurado por Fuerzas Federales en Sinaloa

ICE ofrece 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán: “A pesar de su mirada ardiente, es un matón armado y peligroso”

Caen dos presuntos extorsionadores en Iztapalapa; uno es de origen colombiano y otro panameño

Cae “El Kike” en Edomex: presunto asesino del padre de Luis Miranda Nava, exfuncionario del PRI con Peña Nieto

Detienen a menor con más de 50 dosis de cocaína en CDMX, aumentan adolescentes vinculados al crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Abelito gana una prueba por primera vez la tarde de hoy 16 de agosto

Ángela Aguilar reaparece con impactante peinado tras polémica entrevista de Christian Nodal con Adela Micha

Dale MIXX 2025: todo lo que necesitas saber antes de asistir al festival en Parque Fundidora

¿Es la protegida? Internautas exhiben pruebas de supuesto favoritismo a Mariana Botas en La Casa de los Famosos 3

Ninel Conde habría revelado que habla con la productora de La Casa de los Famosos: “Es la protegida”

DEPORTES

Las gemelas Cueva hacen historia

Las gemelas Cueva hacen historia consiguen oro en Panamericanos junios con solo 14 años

Chivas vs Juárez EN VIVO: El cuadro fronterizo ya lo gana por 2 goles pese a mejoría del Rebaño

Este es el salario de “Memo” Ochoa, portero mexicano buscado por el Mazatlán FC

La sorpresa de Triplemanía 33: captan al Undertaker y Shawn Micheals en CDMX

Cruz Azul vs Santos: a qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 5 del Apertura 2025