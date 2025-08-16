México

Resultado del Sorteo Superior 2855 del 15 de agosto 2025 de la Lotería Nacional

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Por Omar López

Cada diseño del billete de la lotería mexicana hace alusión a una fecha importante del calendario. (Gobierno de México)

El Sorteo Superior es uno de los juegos más emblemáticos y populares de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, conocido por su larga tradición y atractivos premios el cuál se celebra todos los viernes a las 20:00 horas (hora del centro de México) en el Salón de Sorteos del Edificio Édison en la CDMX dónde se reparten 17 millones de pesos en dos series.

En la edición del 15 de agosto de 2025, el diseño del cachito del Sorteo Superior 2855 hace homenaje al Día de la Juventud con un dibujo de señas de manos y corazones caracterizados por tener muchos patrones de colores que simbolizan la diversidad y la energía de las nuevas generaciones.

“Cada 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud, una fecha proclamada por la ONU para reconocer el papel fundamental que desempeñan los jóvenes como agentes de cambio en nuestras sociedades. Es una oportunidad para visibilizar los retos que enfrentan en áreas como la educación, el empleo, la salud y la participación política, así como para celebrar su creatividad, energía y compromiso con la construcción de un mundo más justo y sostenible”, se lee en la página oficial de la Lotería Nacional.

Resultados del Sorteo Superior del 15 de agosto de 2025

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada
  • Premio mayor de 17 millones de pesos: 05821
  • Premio de 1 millón 440 mil pesos: 48627
  • Premio de 275 mil pesos: 53484
  • Premio de 275 mil pesos: 10158
  • Premio de 275 mil pesos: 29862
  • Premio de 275 mil pesos: 52650
  • Premio de 144 mil pesos: 43176
  • Premio de 144 mil pesos: 16467
  • Premio de 144 mil pesos: 07029
  • Premio de 144 mil pesos: 27167
  • Premio de 90 mil pesos: 13517
  • Premio de 90 mil pesos: 17445
  • Premio de 90 mil pesos: 42371
  • Premio de 90 mil pesos: 09522
  • Premio de 90 mil pesos: 36733
  • Premio de 90 mil pesos: 46920
  • Premio de 90 mil pesos: 13487
  • Premio de 90 mil pesos: 18000
  • Premio de 90 mil pesos: 49508
  • Premio de 90 mil pesos: 29749

Los reintegros de este sorteo son los números 1 y 7 . Recuerden que, si sus números terminan en estos números, ¡Ganan Reintegro!

La estructura del Sorteo Superior

El Sorteo Superior se realiza en vivo por las redes sociales oficiales de la Lotería Nacional. (Cuartoscuro)

Este sorteo involucra 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000, divididos en dos series. Cada billete se compone de 20 cachitos, y los participantes pueden comprar desde un cachito hasta las dos series completas.

El costo por jugar el Sorteo superior de la Lotería Nacional es:

  • Un cachito: $40 MXN.
  • Una serie (20 cachitos): $800 MXN.
  • Dos series (40 cachitos): $1,600 MXN.

Este concurso ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, con un monto global de más de 51 millones de pesos por sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Plazo: Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cobrarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

En cambio, los premios mayores deben reclamarse en las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

Lotería Nacional tiene más de 100 años de existencia. (cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

Lotenal tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

