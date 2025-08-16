Policía rescata a un pato tras incendio en fábrica en Iztacalco

El animal se encontraba asustado, aunque no presentó heridas ni lesiones. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El pasado 15 de agosto por la tarde, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron un incendio registrado en una fábrica ubicada en la colonia Los Reyes, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

El siniestro, que generó una intensa movilización, fue finalmente controlado por un equipo de 60 elementos con el apoyo de 15 unidades. Afortunadamente, no se reportaron víctimas humanas.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurrió durante las labores de revisión y enfriamiento del predio, cuando una oficial de la Policía Auxiliar localizó a un pato escondido entre los escombros del inmueble.

El animal, visiblemente asustado, fue resguardado cuidadosamente por la uniformada, quien lo entregó a personal especializado de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC.

El ave fue puesta a disposición de las autoridades para su aseguramiento. Foto: (SSC CDMX)

El ave fue trasladada a un lugar seguro donde recibirá atención veterinaria y seguimiento para garantizar su bienestar. Autoridades destacaron que este acto forma parte del compromiso por proteger no solo a las personas, sino también a los animales que habitan en zonas urbanas.

El rescate del pato generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios aplaudieron la sensibilidad de las autoridades capitalinas al priorizar la vida de todos los seres vivos durante una emergencia.

Este hecho también abre la conversación sobre la responsabilidad ciudadana y gubernamental de actuar con empatía y respeto hacia la fauna, incluso en momentos de crisis.

¿Qué hacer en caso de incendio?

En casos de emergencias los animales de compañía también deben ser considerado. Foto: (iStock)

Este tipo de incidentes también sirve como recordatorio de la importancia de estar preparados ante emergencias. La Coordinación Nacional de Protección Civil emite regularmente recomendaciones para actuar con rapidez y seguridad en caso de un incendio:

Mantén la calma: Evita entrar en pánico. Evalúa si es posible salir con seguridad. Evacúa de inmediato: Sal del inmueble siguiendo las rutas de evacuación establecidas. No uses elevadores. Aléjate del fuego y del humo: Si hay humo, cúbrete nariz y boca con un trapo húmedo y camina agachado. Corta el suministro eléctrico y de gas, si tienes oportunidad y es seguro hacerlo. Llama a los servicios de emergencia (911) lo antes posible. No regreses al inmueble hasta que las autoridades confirmen que es seguro.

En el caso de tener mascotas o animales cerca, es importante incluirlos en el plan de evacuación. Tener transportadoras, correas o elementos que faciliten su movilización puede hacer la diferencia.

El rescate de este pato en Iztacalco se suma a múltiples esfuerzos de concientización sobre el respeto y cuidado de la fauna urbana. Las autoridades reiteraron que animales y personas comparten espacios y deben ser considerados durante emergencias.

La Brigada de Vigilancia Animal recordó que está disponible para atender casos de riesgo animal y reiteró su compromiso de brindar atención médica y refugio temporal a especies en situación vulnerable.