Pensión Mujeres Bienestar: secretaría hace advertencia ante posibles fraudes

La Secretaría del Bienestar advirtió sobre posibles fraudes y reiteró que el trámite de los programas sociales se realiza sin intermediarios, para garantizar su correcta aplicación

Mediante un comunicado se exhortó a los derechohabientes y beneficiarios a informarse a través de la página oficial, así como en redes sociales y otros canales digitales. La titular de institución, Ariadna Montiel Reyes señaló que tanto las pensiones como los Programas para el Bienestar son derechos universales constitucionales que se otorgan de manera directa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar

Reiteró que todos los trámites, ya sean para registro o para entrega de las pensiones y programas son completamente gratuitos. En adición el organismo hizo énfasis en que “la Secretaría para el Bienestar no otorga bonos a la mujer, ni créditos o préstamos, tampoco envía ni reenvía ningún tipo de mensaje a través de WhatsApp promocionando registros o bonos”.

Así, la titular de la Secretaría de Bienestar instó a las personas a no dejarse sorprender o caer en fraudes que promocionan páginas falsas a través de mensajes por WhatsApp con información fraudulenta.

Se exhorta a los beneficiarios y derechohabientes de las Pensiones y Programas para el Bienestar a mantenerse informados a través de la página oficial: gob.mx/bienestar, las redes sociales oficiales @bienestarmx o la Línea de Bienestar 800 639- 42- 64.

Actualmente los programas del bienestar incluyen a los siguientes:

Pensión Mujeres Bienestar

Salud Casa por Casa

Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras

Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez

Beca de Educación Superior “Jóvenes Escribiendo el Futuro”

La Escuela es Nuestra

Jóvenes Construyendo el Futuro

Sembrando Vida

Producción para el Bienestar

Bienpesca

Fertilizantes para el Bienestar

Cosechando Soberanía

Precios de Garantía

Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar

De acuerdo con información del Gobierno de México, durante 2025, los programas han beneficiado a más de 16 millones de personas, lo que hace una población blanco de estafadores, quienes buscan beneficiarse con dinero u obteniendo información que puede tener múltiples usos ilícitos.

Cabe mencionar que el programa que tiene mayor número de beneficiarios son las pensiones con más de 12 millones de personas inscritas, por ello, se hace especial énfasis en la atención a los adultos mayores, ya que al desconocer las nuevas tecnologías son más propensos a caer en prácticas fraudulentas o engaños.