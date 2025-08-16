Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy sábado 16 de agosto y dónde pueden hacerlo?

El programa Pensión Mujeres Bienestar continúa con su proceso de incorporación este sábado 16 de agosto de 2025, ofreciendo una nueva oportunidad para que las mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años puedan registrarse y acceder al apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales que otorga el Gobierno de México.
A diferencia de los días entre semana, en los que la inscripción se organiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, los sábados el registro está abierto para todas las letras, lo que permite que más mujeres puedan acudir sin importar su turno asignado previamente.
Dónde y cuándo registrarse
La Secretaría de Bienestar habilitó más de 2 mil 400 módulos y Centros LIBRE en todo el país, que estarán abiertos de lunes a sábado en un horario de 10:00 a 16:00 horas.Las interesadas pueden ubicar el módulo más cercano a través de la página oficial: www.gob.mx/bienestar.
Módulos de registro en CDMX
Para evitar aglomeraciones, el registro se organiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido. En la capital, las 16 alcaldías cuentan con puntos de atención, algunos con más de una sede.
Algunas direcciones confirmadas son:
- Álvaro Obregón: Calle Lomas de Plateros 358, Col. Merced Gómez, CP 1600
- Azcapotzalco: Calle Castilla Oriente S/N, Col. Centro de Azcapotzalco, CP 2000
- Benito Juárez: Eje Vial 7 Sur 402, Col. San Andrés Tetepilco, CP 9440
- Coyoacán: Cerrada Tepetlapa S/N, Col. Alianza Popular Revolucionaria, CP 4800
- Cuajimalpa: Av. Juárez S/N, Corredor Cultural
- Cuauhtémoc: Monumento a la Revolución
- Gustavo A. Madero: Parque del Mestizaje
- Iztacalco: Faro Cultural
- Iztapalapa: Deportivo Santa Cruz Meyehualco
- Magdalena Contreras: Casa Popular
- Miguel Hidalgo: Hospital Militar Chivatito
- Milpa Alta: Explanada de la alcaldía
- Tláhuac: Andador Cuitláhuac
- Tlalpan: Instalaciones del Sistema Nacional DIF (SINDIF)
- Venustiano Carranza: Centro Cultural Carranza
- Xochimilco: Deportivo Xochimilco
Además, para quienes no puedan acudir personalmente, existe la opción de solicitar una visita domiciliaria y realizar el trámite en casa.
Documentos que debes llevar
Las solicitantes deben presentar original y copia de la siguiente documentación:
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).
- Acta de nacimiento legible.
- CURP impresa y actualizada.
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de agua, luz, teléfono, gas, cable o predial).
- Número telefónico de contacto (celular y fijo).
Requisitos para acceder a la pensión
El programa es universal y establece solo tres criterios básicos:
- Tener entre 60 y 64 años cumplidos.
- Ser mexicana por nacimiento o naturalización.
- Residir en la República Mexicana.
Fecha límite de registro
El periodo de incorporación permanecerá abierto hasta el 30 de agosto de 2025, por lo que se recomienda a las interesadas acudir lo antes posible para asegurar su acceso a este apoyo social.
¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar?
La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas prioritarios de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Su objetivo es reconocer y apoyar a mujeres en etapa previa a la vejez, muchas de las cuales no cuentan con una pensión contributiva, asegurándoles un ingreso digno que contribuya a su autonomía económica y bienestar.