México

La Casa de los Famosos en vivo: La noche de este 15 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

Por Jesús Tovar Sosa

05:21 hsHoy

Mariana Botas es salvada por Elaine de la placa de nominación

Tras la derrota de Aldo de Nigris, Elaine Haro pasó a elegir a quien salvar de la nominación, por lo que tomó la decisión de salvar a Mariana Botas del Cuarto Día.

05:17 hsHoy

Elaine gana el poder de salvación tras competir contra Aldo de Nigris

En un juego de azar en el que sumaban puntos a través de un tiro con pelotas, Elaine Haro superó a Aldo, por lo que ahora el derecho a salvar a alguien de la placa de nominación está en sus manos.

05:12 hsHoy

Aldo y Elaine se enfrentar por el derecho a la salvación

Aldo de Nigris se convirtió en el líder de la semana, mientras que Elaine Haro se ha convertido en la retadora, por lo que ambos se han convertido en contrincantes para ganarse el derecho de elegir a quien salvar de la placa de nominación.

05:06 hsHoy

La Casa de los Famosos México continúa su tercera temporada bajo vigilancia constante. Hoy, viernes 15 de agosto de 2025, se transmitirá el duelo por la salvación seguido de una fiesta temática.

La Casa de los Famosos México

