La Casa de los Famosos en vivo: La noche de este 15 de agosto

La Casa de los Famosos México continúa su tercera temporada bajo vigilancia constante. Hoy, viernes 15 de agosto de 2025, se transmitirá el duelo por la salvación seguido de una fiesta temática .

Aldo de Nigris se convirtió en el líder de la semana, mientras que Elaine Haro se ha convertido en la retadora, por lo que ambos se han convertido en contrincantes para ganarse el derecho de elegir a quien salvar de la placa de nominación.

Aldo y Elaine se enfrentar por el derecho a la salvación

En un juego de azar en el que sumaban puntos a través de un tiro con pelotas, Elaine Haro superó a Aldo, por lo que ahora el derecho a salvar a alguien de la placa de nominación está en sus manos.

Tras la derrota de Aldo de Nigris, Elaine Haro pasó a elegir a quien salvar de la nominación, por lo que tomó la decisión de salvar a Mariana Botas del Cuarto Día.

Últimas noticias

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 15 de agosto Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 15 de agosto El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del 15 de agosto Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de Pronósticos

“Buen Chico”, el K-drama de Park Bo-gum que cambia por completo la imagen del actor Una historia sobre ex atletas olímpicos que se convierten en agentes policiales y utilizan sus habilidades atléticas para combatir la injusticia