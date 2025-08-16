La Casa de los Famosos en vivo: La noche de este 15 de agosto

Tras la derrota de Aldo de Nigris, Elaine Haro pasó a elegir a quien salvar de la nominación, por lo que tomó la decisión de salvar a Mariana Botas del Cuarto Día.
En un juego de azar en el que sumaban puntos a través de un tiro con pelotas, Elaine Haro superó a Aldo, por lo que ahora el derecho a salvar a alguien de la placa de nominación está en sus manos.
Aldo de Nigris se convirtió en el líder de la semana, mientras que Elaine Haro se ha convertido en la retadora, por lo que ambos se han convertido en contrincantes para ganarse el derecho de elegir a quien salvar de la placa de nominación.
La Casa de los Famosos México continúa su tercera temporada bajo vigilancia constante. Hoy, viernes 15 de agosto de 2025, se transmitirá el duelo por la salvación seguido de una fiesta temática.