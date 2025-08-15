Maribel Guardia pone fin a los rumores sobre su estado de salud: “Su apoyo es mi mejor medicina”

La actriz de 'Lagunilla mi barrio' se sinceró sobre su estado de salud. (Foto: Instagram)

En días pasados, Maribel Guardia encendió las alarmas de sus seguidores al compartir un par de fotografías con un parche en su ojo izquierdo.

De inmediato externaron su preocupación, aunque las imágenes pertenecían a un procedimiento que se realizó a principios de 2025, pues actualmente se encuentra trabajando sin contratiempos.

La conductora reveló detalles sobre sus próximos proyectos y su estado de salud actual. Crédito: Instagram: Maribel Guardia

Entre dimes y diretes sobre su estado de salud, la conductora y actriz aclaró los rumores a través de un video publicado en su cuenta personal de Instagram, donde también aseguró que su mejor medicina es el apoyo que le han mostrado sus fans.

Maribel Guardia pone fin a los rumores de su estado de salud y revela cuál es su mejor medicina

A través del breve clip, Maribel Guardia dio a conocer que se encuentra en Chapala y está muy agradecida con las oportunidades que la vida le ha brindado.

“Estoy muy bien de salud. Sé que últimamente han circulado rumores de que ando enferma, no es verdad, Dios está haciendo labor en mí”, expresó.

La actriz costarricense negó tener problemas de salud. (Recorte)

Mientras que en la descripción del material agregó que su mejor medicina es el apoyo de toda la gente que la sigue: "Gracias de corazón por sus mensajes, su preocupación y por todo el cariño que me envían siempre. Su apoyo es mi mejor medicina. Nos vemos pronto".

Esposo de Maribel Guardia también reaccionó a los rumores sobre su estado de salud

Cabe recordar que en semanas anteriores se difundió que Maribel Guardia padecía leucemia, información que comenzó a circular tras las declaraciones que se dieron en Kadri Paparazzi.

En ese entonces, Marco Chacón ofreció una entrevista para Ventaneando en la que desmintió que la actriz atravesara problemas de salud, por lo que aseguró que está mucho mejor que algunas mujeres de menor edad.

"Desde hace tiempo yo puntualmente me encargo de que se haga exámenes médicos todo el tiempo y sale fabulosa, sale como chava de 25 años”, explicó.

Mario Chacón niega problemas de salud de Maribel Guardia. Crédito: IG/marco_chaconf

Por otra parte, con el propósito de brindar mayor tranquilidad a sus seguidores, compartieron que cada inicio de año se realizan estudios para confirmar que todo marcha bien, negando así cualquier tipo de enfermedad.

“Nos hacen estudios brutales, desde la uña hasta la ceja”, reveló.

Sin embargo, Maribel Guardia confirmó que ha tenido una importante pérdida de peso, pero no es por alguna enfermedad, sino por las emociones que ha vivido tras el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa.

“He adelgazado, es obvio, lo que me ha pasado con mi hijo no es cualquier cosa. El cuerpo te pasa la factura", concluyó.