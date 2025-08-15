México

CDMX: alcaldía Benito Juárez autoriza reapertura de Plaza Mítikah

El desplome de un elevador que dejó como saldo dos personas lesionadas fue el motivo para mantener cerrado el lugar durante casi 3 días

Por Jaqueline Viedma

Plaza Mítikah retomó actividades este
Plaza Mítikah retomó actividades este 15 de agosto, luego de que la alcaldía Benito Juárez autorizara. (Foto: BJ)

Luego de que la noche del martes 12 de agosto se diera a conocer el desplome de un elevador donde resultaron lesionadas dos personas al interior de Plaza Mítikah, el día de hoy, 15 de agosto de 2025, la alcaldía Benito Juárez dio a conocer mediante un comunicado la reapertura del lugar tras la presentación de la documentación requerida.

Según lo informado, la alcaldía informó: “una vez que autoridades de la Plaza Comercial presentaron ante la Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil la documentación requerida, esta fue analizada y cumple con lo solicitado para garantizar la seguridad de los asistentes”.

Lo solicitado por la demarcación conllevó lo siguiente:

  1. Programa Interno de Protección Civil.
  2. Aval de verificación  de los elevadores y las escaleras mecánicas en la plaza.
  3. Bitácoras de mantenimiento y dictámenes de las empresas que realizan el mantenimiento de elevadores.
  4. Visto Bueno de Seguridad y Operación de las instalaciones actualizado.
  5. Constancia de Seguridad Estructural.

La alcaldía Benito Juárez adelantó que el área de Protección Civil realizará una inspección técnica en todos los establecimientos a fin de verificar que se cumplan las normas correspondientes.

¿Cuándo abre Plaza Mítikah y qué dijo sobre el incidente en uno de los elevadores del comercio?

De acuerdo con información confirmada por el centro comercial, la reapertura sucedió este 15 de agosto desde las 14:00 horas, “nos complace informarles que, tras recibir la confirmación oficial por parte de las autoridades y concluir satisfactoriamente todas las revisiones y certificaciones necesarias, Mítikah Centro Comercial reanuda operaciones el día de hoy”.

Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se pudo conocer que del accidente registrado la noche del martes, las dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, con 47 y 60 años de edad, sufrieron lesiones en la cabeza y cervicales.

“La prioridad fue atender de inmediato a las personas que se encontraban en el elevador, siguiendo los protocolos de seguridad e iniciando la suspensión para su revisión y corroborar el estado mecánico”, comento el centro comercial.

La plaza externó que supuestamente no se trató de la caída de un elevador, sino conforme a sus grabaciones, “corroboran que en ningún momento se puso en riesgo la vida o se comprometió la integridad de las personas que estuvieron dentro del elevador durante la pausa temporal del elevador”.

“De acuerdo con el reporte inicial de la empresa responsable por el mantenimiento, la causa principal fue el correcto sistema de seguridad del elevador, el cual suspendió el descenso de manera precautoria al detectar un peso mayor al permitido”, comentó.

