México

Aseguran que Christian Nodal intentó que su entrevista con Adela Micha no saliera a la luz

El cantante de “Botella tras botella” recibió varias críticas por las confesiones que hizo sobre su relación con Ángela Aguilar

Por Jazmín González

Guardar
Christian Nodal habría buscado que
Christian Nodal habría buscado que su entrevista con Adela Micha no fuera publicada. (Captura de pantalla/Christian Nodal)

Christian Nodal sorprendió a propios y extraños al volver a hablar sobre su ruptura con Cazzu y su relación con Ángela Aguilar en una entrevista con Adela Micha.

La noche del pasado 13 de agosto, la periodista compartió en su canal de YouTube la esperada conversación que tuvo con el cantante de regional mexicano, quien hizo varias declaraciones sobre su historia de amor con la integrante de la dinastía Aguilar.

Pese a que parecía que el sonorense intentó poner fin a las críticas por su matrimonio con la hija de Pepe Aguilar, sus palabras resultaron contradictorias para varios internautas, por lo que los comentarios no se hicieron esperar.

Los enamorados lanzaron un nuevo trend TikTok: @angelaaguilar_

Christian Nodal habría intentado frenar que su entrevista con Adela Micha fuera publicada

En medio de la controversia que su versión de la historia desató, se dio a conocer que el intérprete de 26 años habría intentado frenar que la entrevista saliera a la luz.

La cuenta de X de ‘La Tía Sandra’ compartió que Nodal había dejado de seguir a Adela Micha una vez que el contenido fue publicado, pues aparentemente estaba buscando que no se publicara.

"Desde finales de julio, Nodal buscaba evitar que saliera al aire la entrevista que grabó con Adela Micha en Houston", se lee en la publicación.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Por su parte, la cueta de TikTok ‘Misa Comunica’ dejó entrever días antes que la razón por la que Nodal no quería que la entrevista fuera publicada es porque “se le soltó la lengua”.

“Parece que a Christian Nodal se le fue la lengua. Cuenta que durante las ediciones de este material Nodal habría notado que sus declaraciones pudieran hundirlo más, traerle más problemas que beneficios”, detalló.

Hasta el momento el intérprete de éxitos como “Adiós, amor”, “No te contaron mal” y “Botella tras botella” no se ha pronunciado al respecto, pero la lluvia de críticas también está llegando a los integrantes de la dinastía Aguilar.

Nodal habló como nunca antes
Nodal habló como nunca antes de su matrimonio y su ex relaciones. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

La confirmación de que Nodal y Ángela Aguilar se casaron en Roma

Una de las revelaciones que más ha causado debate en redes sociales, es la relacionada con la boda de los intérpretes de “Dime cómo quieres”.

De acuerdo con el cantante, su relación con Cazzu terminó el 8 de mayo de 2024, y en menos de un mes decidió casarse con Ángela Aguilar, pues sintió que era el momento y la persona correcta.

"El 29 de mayo, mi corazón lo siente. Terminando un evento, llegamos a Roma. Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura, se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes. Me sentí vivo, más vivo que nunca”, reveló.

