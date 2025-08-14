Sujeto asesina a machetazos a su hijo de 9 años en Guanajuato, estaba bajo los efectos del alcohol

El agresor huyó de la escena del crimen tras percatarse de lo sucedido. (crédito Colprensa)

La comunidad de Buenavista, ubicada en el municipio de Tarandacuao, en Guanajuato, vivió momentos de terror cuando se reveló que un niño, de tan solo 9 años, perdió la vida a manos de su padre y un machete mientras se encontraba alcoholizado.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes 12 de agosto cuando el pequeño Santiago fue víctima de los actos de quien se supone debía protegerlo. No solo el menor fue atacado, su madre, Betzy Mariza, también presentó lesiones de gravedad.

De acuerdo con reportes oficiales, el hombre arribó a su hogar en estado de ebriedad y armado con un machete. El sujeto y su pareja habrían iniciado una discusión y, pese a que su hijo se encontraba en el lugar, no dudó en arremeter contra ellos, hizo varios cortes y procedió a fugarse.

Santiago presentó una gran herida en el abdomen lo que eventualmente le quitó la vida. Su madre, por otra parte, tiene una herida en la cabeza que, si bien no la asesinó, sí la mantiene al borde de la muerte en el Hospital General de Acámbaro en donde los médicos la reportan como grave.

Policías y paramédicos acudieron a la zona del crimen. (REUTERS/Angel Merida)

Vecinos de la zona escucharon los gritos y de inmediato llamaron a los equipos de emergencia, pero la respuesta más pronta llegó por parte de oficiales de la Policía de Tránsito Municipal quienes arribaron al domicilio y procedieron a realizar los protocolos pertinentes en esta clase de delitos.

En el intento por salvar la vida de ambos, los uniformados se dispusieron a trasladarlos a ambos al hospital más cercano, pero pronto una ambulancia se acercó a ellos para hacer el intercambio y estabilizarlo, aunque no se pudo hacer nada más por el niño. El cuerpo de Santiago fue llevado por elementos del Servicio Médico Forense y se realizará la necropsia de rutina en esta clase de crímenes.

¿Qué sucedió con el agresor?

Pese a que las autoridades llegaron lo antes posible a la escena, se dio a conocer que no hay indicios de dónde se puede encontrar al sujeto, por lo que se abrirá una carpeta de investigación para dar con su paradero.

Asimismo, los habitantes de Tarandacuao revelaron su preocupación e indignación por el caso y exigen a la Policía Municipal y a la Fiscalía del Estado de Guanajuato hacer todo lo que esté en sus manos para encontrar al agresor. No obstante, ninguna dependencia oficial se ha pronunciado sobre este crimen.