Nodal revela que no ve a su hija Inti porque son muchas horas de vuelo y tiene agenda saturada

El cantante rompió el silencio y aceptó que le gustaría ver más a su hija. (Facebook Christian Nodal)

El cantante mexicano Christian Nodal abordó públicamente por primera vez las razones por las que no convive con su hija Inti, nacida en septiembre de 2023, fruto de su relación con la rapera argentina Cazzu. Durante una entrevista concedida a La Saga con Adela Micha, Nodal explicó que la distancia entre México y Argentina y sus compromisos profesionales dificultan de manera considerable la convivencia con la menor, quien actualmente reside con su madre en el país sudamericano.

Según relató el sonorense durante la conversación con La Saga, los traslados hasta Argentina representan trayectos de entre doce y diecisiete horas, una diferencia horaria de hasta ocho horas respecto a su lugar de residencia y el desgaste físico y temporal que implica cada viaje. “Hay mucha gente que no conoce geográficamente dónde queda Argentina. Son de 12 horas a 17 horas”.

“Lo que yo podía eran dos días, máximo tres días... incluso estando con la mamá de mi hija. Era muy complejo”, explicó el cantante. Además, detalló que su agenda de conciertos y las giras internacionales complicaron sostener una dinámica familiar cercana tras el nacimiento de Inti.

Según el cantante, no visita conf recuencia a Inti debido a la gran distancia que existe entre México y Argentina. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

La declaración de Nodal se produce después de más de un año de especulaciones y cuestionamientos en redes sociales y algunos sectores del público respecto al vínculo con su hija y su ruptura con Julieta Cazzuchelli. La relación del intérprete de regional mexicano con la cantante Ángela Aguilar elevó el interés mediático en la vida privada del artista.

“Nunca fue fácil, ni cuando estábamos juntos. No pasábamos mucho tiempo juntos, los 3”, apuntó Christian Nodal en la entrevista, difundida por La Saga. El intérprete de “X perro” resaltó el afecto y la importancia de mantener el contacto a pesar de la distancia y los horarios.

“Yo sinceramente no quería dejar morir la relación y yo quería estar presente todos los días para mi hija. De verdad quería que funcionara y estoy consciente que la otra parte también quería eso. Los dos luchamos mucho por eso”, aseguró.

Cabe señalar que recientemente Cazzu declaró ante la prensa mexicana algunos detalles sobre su vida personal y profesional . En diálogo con periodistas, la artista abordó temas de interés público, incluidas sus impresiones sobre la crianza de su hija Inti e incluso la situación con su expareja Christian Nodal y su familia.

La artista dejó entrever que desde el pasado 27 de mayo que Inti y Cazzu se encontraban en México, no se ha producido nuevamente un acercamiento entre Nodal e Inti. Sin embargo, remarcó su buena relación con la familia de su expareja, expresando cariño y respeto hacia ellos.

Christian Nodal aseguró que buscaba seguir con la relación por su hija. (@speedynodal, Instagram).

“Creo que esas son preguntas que son sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay”, confesó.

De igual manera, explicó que, aunque Christian Nodal cumple con una manutención, las cifras corresponden únicamente a lo que él estima adecuado. “Los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y ya está”, señaló la cantante. Aclaró que, a diferencia de otras madres solteras, ella cuenta con la posibilidad de trabajar y generar ingresos propios, por lo que ha decidido no involucrarse en procesos legales que impliquen disputas familiares. “Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”, afirmó.