Victoria Ruffo advierte a Eugenio Derbez de un posible “desastre” en De Viaje con los Derbez

La actriz lanzó advertencia a Eugenio Derbez sobre su serie familiar. (Foto Instagram: @victoriaruffo // @ederbez)

Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez asistieron al programa de YouTube Pinky Promise de Karla Diaz. Durante su participación, los actores fueron cuestionados sobre su relación con Eugenio Derbez, pues aunque José Eduardo se ha dejado ver cercano a su papá, Ruffo decidió marcar un distanciamiento desde su separación.

Uno de los temas que más causa curiosidad entre los seguidores de la familia Derbez, es la posibilidad de que la ‘queen de las telenovelas’ sea parte de alguna temporada de De viaje con los Derbez, pues aunque se sabe que su relación con el actor y comediante no es cercana, el público espera volver a verlos juntos una vez más.

De acuerdo con Ruffo, no existe manera de que sea parte de la serie, pues más allá de sus diferencias, no cree que Derbez pueda pagar la jugosa cantidad que pediría, pues cabe mencionar que aunque son familia, cada uno recibe un sueldo por su participación.

La advertencia de Victoria Ruffo a Eugenio Derbez

Además de la parte económica, Victoria Ruffo advirtió que en caso de unirse a la serie se haría un “desastre”, ya que aprovecharía los focos y las cámaras para desahogarse, palabras que podrían no beneficiar a Eugenio Derbez.

“Si yo llego a ir ahí, creo que sería un desastre, desahogo todo”, dijo entre risas.

Por el momento, la intérprete de 63 años no ha recibido alguna invitación para unirse al proyecto, ya que de acuerdo con el conductor de Miembros al aire, la idea se ha puesto sobre la mesa siempre a manera de juego, por lo que no considera que sus papás vuelvan a estar juntos en un futuro cercano.

“Nunca fue por ese rumbo. Se comentó siempre de juego o burla que fueran las mamás de todos sus hijos y yo también comenté: ‘No le va a alcanzar para llevar a mi mamá’“, recordó el hijo de Derbez.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no se han visto desde el nacimiento de Tessa

Cabe recordar que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo estaban distanciados desde hace décadas, pero con la llegada de Tessa, hija de José Eduardo y Paola Dalay, la situación cambió radicalmente.

Las familias de José Eduardo y Paola se reunieron para darle la bienvenida a la pequeña Tessa (Foto: Instagram)

Ambos acudieron al nacimiento de la pequeña junto al resto de sus familias, y aunque se especuló que podría existir tensión, no fue de esa forma. Ambos convivieron por varias horas y todo transcurrió sin percances; sin embargo, desde entonces no han vuelto a coincidir.

Al bautizo de la pequeña no acudió ningún integrante de los Derbez, mientras que en su celebración de cumpleaños solo estuvo presente Aislinn Derbez junto a su hija Kai.