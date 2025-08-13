México

Sheinbaum cuestiona motivos de sesión extraordinaria en la Corte: “¿Qué sentido tiene?”

La presidenta comentó sobre la reciente solicitud de la ministra presidenta, poniendo en duda si el verdadero propósito era intentar detener la reforma electoral

Por Alejandra Zúñiga

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó "La Mañanera del Pueblo", donde cuestionó a la SCJN. | @Presidencia

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo en México, expresó su opinión respecto a la reciente convocatoria para una sesión extraordinaria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida por Norma Piña Hernández, actual presidenta del máximo tribunal.

Durante la sesión del 12 de agosto, la ministra señaló que era necesario realizar una sesión extraordinaria el próximo martes 19 de agosto. Esta decisión fue motivo de críticas porque ya se había efectuado la que sería la ‘última sesión’ del pleno antes de la nueva integración de la SCJN para el 1 de septiembre.

¿Qué sucedió? Recientemente, la Suprema Corte realizó su última sesión ordinaria antes del cambio de administración judicial. En ella participaron 10 ministros y se trataron resoluciones de inconstitucionalidad y asuntos electorales vinculados a la jornada del 1 de junio.

Debido a la extensión de la sesión, la ministra presidenta convocó una sesión extraordinaria para el 19 de agosto, donde se discutirán dos acciones de inconstitucionalidad propuestas por la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Además, la Primera Sala tiene programada su última sesión pública para el 13 de agosto, con alrededor de 50 temas por revisar.

“Ayer era la última sesión”: Sheinbaum Pardo

Información en desarrollo...

