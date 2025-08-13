SAT rebasa los 3 billones de pesos en recaudación fiscal

Tanto la recaudación del ISR como la del IVA y la del IEPS aumentaron. Crédito: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Durante el periodo de enero a julio de 2025, la recaudación tributaria del país mantuvo una marcada tendencia al alza. De acuerdo con el comunicado oficial publicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 12 de agosto, los ingresos por concepto de impuestos alcanzaron la cifra de 3 billones 278 mil 808 millones de pesos. El crecimiento real en comparación con el mismo lapso del 2024 fue de 7.2%, lo que equivale a un incremento nominal de 334 mil 962 millones de pesos.

El reporte del SAT detalla que esta recaudación supera ampliamente lo previsto por la Ley de Ingresos de la Federación para el presente ejercicio, con un cumplimiento que alcanza el 102.7% de lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación.

Este dato, subraya el SAT, es resultado de las estrategias implementadas por el denominado Plan Maestro 2025, cuyo objetivo fundamental ha sido fortalecer el cumplimiento fiscal y garantizar el flujo de los recursos necesarios para atender las necesidades sociales y económicas del país.

El crecimiento real de lo recaudado en comparación con el 2024 fue de 7.2%. Crédito: MARIO JASSO/CUARTOSCURO

Al desglosar la recaudación por tipo de impuesto, el impuesto sobre la renta (ISR) constituye la mayor fuente de ingresos tributarios. En los primeros siete meses del año, el ISR aportó 1 billón 820 mil 409 millones de pesos, una cifra que representa 183 mil 605 millones de pesos adicionales en comparación con el periodo enero-julio de 2024. Esto refleja un crecimiento real del 7%.

En el caso del impuesto al valor agregado (IVA), la recaudación sumó 911 mil 352 millones de pesos, evidenciando un aumento nominal de 101 mil 115 millones de pesos respecto al año anterior. Este rubro tuvo un incremento real de 8.3%, impulsado fundamentalmente por la recuperación y el dinamismo del consumo interno.

El impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), que grava principalmente productos específicos como combustibles, tabacos y bebidas alcohólicas, también mostró evolución positiva. Durante los primeros siete meses de 2025, la recaudación de IEPS llegó a 379 mil 84 millones de pesos, lo que representa 12 mil 102 millones más que lo registrado en el mismo periodo del año pasado.

La mayor parte de la recaudación reportada por el SAT viene del ISR. Credito: cuartoscuro

Los datos del SAT demuestran que ha habido un aumento en los últimos seis años en la recaudación tributaria, en el 2019 hubo un ingreso al país por impuestos de 1 billón 958 mil 257 millones de pesos, el 2020 apenas rebasó los 2 billones.

En el 2021 la recaudación fiscal fue de 2 billones 154 mil 072 millones de pesos, en el 2022 fue de 2 billones 344 mil 097 millones, en el 2023 fue de 2 billones 647mil 507 millones y en el 2024 fue de 2 billones 943 mil 846 millones de pesos. Si hace la comparación de la cifra del 20219 con la del 2025 el aumento es de 1 billón 320 mil 551 millones.