México

Linet Puente reclama al aire que su ex no le da pensión para su hijo: “Las mujeres terminamos resolviendo todo”

Durante una transmisión de ‘Ventaneando’, la periodista habló sobre los retos de ser madre soltera, revelando cómo ha tenido que multiplicar esfuerzos para sacar adelante al pequeño Noah

Por Armando Guadarrama

Linet Puente denuncia la falta
Linet Puente denuncia la falta de pago de pensión alimenticia por parte de su expareja en 'Ventaneando' (Archivo)

“Las mujeres terminamos resolviendo todo, ese es el problema (…) tenemos que empezar, empiezo hablando por mí, por denunciar a estas personas que no están pagando la pensión y que piensan que como estamos resolviendo nosotras pueden decir, ‘ay’ se desentienden”, expresó Linet Puente durante una reciente emisión de Ventaneando.

Esta declaración, cargada de frustración y autocrítica, no sólo expuso una realidad personal, sino que también puso sobre la mesa una problemática que afecta a muchas madres en México: la falta de responsabilidad paterna en el cumplimiento de la pensión alimenticia.

En ese contexto, la conductora de TV Azteca abordó el tema a raíz del lanzamiento de una canción de Mariana Ochoa, en la que la artista reprocha al padre de sus hijos por no cumplir con la pensión.

Al opinar sobre el tema, Linet Puente dejó entrever que atraviesa una situación similar. “Yo la verdad no entiendo, por qué tú como papá, bueno, ustedes hombres, de repente dicen ‘ya no voy a dar la pensión para mi hijo’”, cuestionó en vivo, evidenciando la carga emocional y económica que recae sobre muchas mujeres.

La conductora de TV Azteca
La conductora de TV Azteca revela la carga económica y emocional que enfrenta como madre soltera (IG: @linetpuente)

La conversación se intensificó cuando Pati Chapoy, titular del programa, respaldó el comentario de su colega y añadió: “porque son conchudos y, en la mayoría de los casos, los hombres creen que si las mujeres nos embarazamos es porque queremos, ellos no”.

Chapoy fue más allá al señalar: “Resulta que también hay mucho huevón que está esperando que las mujeres le resuelvan la vida”. Estas intervenciones reflejaron la indignación compartida en el panel y la percepción de una desigualdad persistente en la corresponsabilidad parental.

La situación personal de Linet Puente se remonta a diciembre de 2020, cuando, entre lágrimas, reveló su separación del productor Luis Carlos Galán, padre de su único hijo.

Según información publicada por la revista TVNotas, la ruptura se debió a una infidelidad de Galán. La publicación detalló que Linet Puente descubrió mensajes comprometedores y fotografías de su entonces pareja con Liz Basaldúa, lo que precipitó el final de la relación.

La separación de Linet Puente
La separación de Linet Puente y Luis Carlos Galán estuvo marcada por una infidelidad y la ausencia de apoyo económico (Foto: Instagram@soycarlosluisgalan/Infobae)

“Linet ya no aguantó la incertidumbre, le revisó el celular y encontró que se mandaba mensajes muy comprometedores con Liz (…) además, encontró fotos de Carlos y Liz abrazados, en plan romántico... ¡se quedó helada!”, relató la revista.

Desde entonces, la conductora ha asumido en solitario la crianza de su hijo. En declaraciones recogidas por TVNotas, Linet Puente explicó: “él no vive aquí. Entonces, no se hace cargo de la crianza del niño, y la cantidad que él ha decidido depositar es muy baja”.

Esta situación la ha llevado a multiplicar sus esfuerzos laborales. “Tengo que estar buscando chamba por todos lados, además de mantener la chamba que ya tenemos… buscar otras formas de ingreso que me ayuden a mantener el nivel de vida que yo quiero darle a mi hijo”, confesó.

La agenda de Linet Puente en TV Azteca es una muestra de esa búsqueda constante de estabilidad económica. Además de su participación en Ventaneando, asiste a conferencias de prensa, conduce programas especiales y colabora en las secciones de espectáculos de los noticieros de la televisora.

Linet Puente asume en solitario
Linet Puente asume en solitario la crianza y el sustento de su hijo tras la ruptura con el productor (Foto: Instagram@linetpuente)

Todo este esfuerzo tiene un objetivo claro: garantizar una buena calidad de vida para su hijo, a pesar de la ausencia de una pensión adecuada por parte de su expareja.

En el ámbito familiar, Linet Puente ha contado con el apoyo de su madre para el cuidado de su pequeño, lo que le ha permitido mantener su ritmo de trabajo.

A través de sus redes sociales y en diversas entrevistas, la conductora ha compartido aspectos de su vida cotidiana, mostrando la dinámica de una madre que asume sola la responsabilidad de la crianza y el sustento económico de su hijo.

