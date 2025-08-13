La Casa de los Famosos en vivo: la noche de este 12 de agosto

Este martes por la noche, los habitantes de La Casa de los Famosos han pasado al cine a ver una nueva función de películas especiales sobre sus vivencias dentro de la casa.
Luego de hallar la moneda del destino, Mariana Botas pasó al confesionario a enfrentar el reto impuesto por La Jefa. Dicho reto consistía en adivinar por quién votó en contra uno de los habitantes la pasada nominación, lo que aumentaría sus votos para la próxima nominación.
Sin embargo, Botas no logró adivinar las nominaciones pasadas de Aaron, ´por lo que ahora solo podrá nominar a una persona con tres puntos en contra.
Luego de que la noche cayera sobre La Casa de los Famosos, La Jefa nuevamente eligió esconder una moneda en toda la casa, misma que, al ser encontrada, otorgaría un beneficio al habitante.
Luego de buscar por toda la casa, Mariana Botas encontró la moneda del destino en la fogata, por lo que ganó el beneficio prometido por La Jefa.
Hoy martes 13 de agosto, La Casa de los Famosos México vive tensión creciente tras la salida de Adrián Di Monte. Además, el caso de Abelito ha generado debate por la falta de accesibilidad en el reality, al evidenciar que no todos los espacios están adaptados para personas de talla baja.
Esta noche continúa la competencia con pruebas y estrategias rumbo a la gala de nominación del miércoles. La audiencia se mantiene expectante ante posibles giros, alianzas y conflictos que podrían definir el destino de los habitantes esta semana.