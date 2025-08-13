La Casa de los Famosos en vivo: la noche de este 12 de agosto

Esta noche continúa la competencia con pruebas y estrategias rumbo a la gala de nominación del miércoles. La audiencia se mantiene expectante ante posibles giros, alianzas y conflictos que podrían definir el destino de los habitantes esta semana.

Hoy martes 13 de agosto, La Casa de los Famosos México vive tensión creciente tras la salida de Adrián Di Monte . Además, el caso de Abelito ha generado debate por la falta de accesibilidad en el reality, al evidenciar que no todos los espacios están adaptados para personas de talla baja.

Luego de buscar por toda la casa, Mariana Botas encontró la moneda del destino en la fogata, por lo que ganó el beneficio prometido por La Jefa.

Luego de que la noche cayera sobre La Casa de los Famosos, La Jefa nuevamente eligió esconder una moneda en toda la casa, misma que, al ser encontrada, otorgaría un beneficio al habitante.

Sin embargo, Botas no logró adivinar las nominaciones pasadas de Aaron, ´por lo que ahora solo podrá nominar a una persona con tres puntos en contra.

Luego de hallar la moneda del destino, Mariana Botas pasó al confesionario a enfrentar el reto impuesto por La Jefa. Dicho reto consistía en adivinar por quién votó en contra uno de los habitantes la pasada nominación, lo que aumentaría sus votos para la próxima nominación.

Este martes por la noche, los habitantes de La Casa de los Famosos han pasado al cine a ver una nueva función de películas especiales sobre sus vivencias dentro de la casa.

Últimas noticias

Por esta razón cerrarán la carretera Cuernavaca - Acapulco El tramo afectado, conocido como entronque Brisas, es especialmente sensible, ya que conecta con rutas secundarias y zonas residenciales

Esta es la pena que podría enfrentar Mirna Zavala Zúñiga, investigada por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos La titular de Hacienda del estado dejará su cargo el próximo 15 de agosto de 2025

¿Cuál es el Pueblo Mágico más bonito de Sinaloa, según la IA? Cinco localidades del estado están dentro del programa turístico

Cuánto tiempo se debe dejar el acondicionador para tener un cabello nutrido, suave y manejable Considerado un básico en la rutina capilar, es importante saber cómo usarlo para tener resultados más efectivos