Galilea Montijo se sincera sobre la salida de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos 3: “Juré que te quedabas”

El actor se convirtió en el segundo eliminado del reality show 24/7 de Televisa

Por Jazmín González

La presentadora de Hoy habló
La presentadora de Hoy habló sobre la sorpresiva salida de Adrián Di Monte Créditos: Cross Flowers/ Infobae México - ViX

Adrián Di Monte se convirtió en el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México el pasado 10 de agosto, pero su reacción al abandonar el reality show causo de qué hablar en redes sociales.

El actor se encontraba en la placa de nominados junto a Alexis Ayala, Mar Contreras y Priscila Valverde, con quien se subió al carrusel después de días de votaciones por parte del público.

Luego de algunos minutos, Galilea Montijo informó que Adrián Di Monte era el segundo eliminado de la casa más famosa de México, noticia que sorprendió a propios y extraños.

Galilea Montijo se sincera sobre la salida de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos México

En medio de la controversia que surgió en redes sociales, el actor acudió al programa Hoy para hablar sobre su participación en el reality show de Televisa.

Por su parte, Galilea Montijo se sinceró sobre lo ocurrido en la segunda gala de eliminación, pues confesó que al igual que muchos televidentes pensó que la eliminada sería Priscila Valverde.

Yo también creo que deberías haberte quedado”, comentó la presentadora.

De acuerdo con Montijo, las votaciones siempre están en constante cambio, sobre todo a lo largo del programa de los domingos, pues el público está al pendiente de los posicionamientos y las reacciones de todos los habitantes.

“Yo juré que te quedabas. El público, el fandom se espera al último día para votar y te dan una sorpresa, el público es el que decide”, concluyó.

Quiénes han sido los eliminados de La Casa de los Famosos 3

Hasta ahora, solo Olivia Collins y Adrián Di Monte han sido eliminados, pero será el próximo 17 de agosto cuando se dé a conocer el nombre del tercer habitante que abandona la casa.

En redes sociales, los internautas se han mostrado divididos respecto a su voto, pues en comparación con otras ediciones la balanza no solo se inclina a un cuarto, lo que podría ocasionar sorpresas en el futuro.

Mientras tanto, la tensión crece entre los habitantes que permanecen en la competencia, pues solo uno logrará ser el que apague las luces de la casa y se lleve 4 millones de pesos más un bono adicional, así lo dio a conocer la productora Rosa María Nogueron desde antes del estreno del reality show.

