Van 132 detenidos tras la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, según Harfuch

Harfuch señaló que se han obtenido resultados positivos luego de implementar la estrategia contra la extorsión. (REUTERS/Henry Romero)

La mañanera del pueblo del día de hoy contó con la presencia del Gabinete de Seguridad y se hizo una recapitulación tanto de los operativos como de los resultados más destacados.

Entre ellos, figuraron los logros en el combate de la extorsión luego de que se implementara de la Estrategia Nacional contra este delito, bajo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, comentó que el pasado 6 de julio se intensificaron las acciones para prevenir este crimen y se fortaleció la coordinación con autoridades locales.

Reporte de seguridad de Harfuch en La mañanera

Harfuch señaló que cinco estados destacaron por cantidad de detenciones de este delito. (Gobernación)

“Se ha puesto en marcha una amplia campaña de prevención y gracias a la confianza de la ciudadanía para denunciar, en este periodo se recibieron más de 18 mil llamadas a través del 089. Del 58% de estas llamadas 10 mil 538 fueron extorsiones no consumadas debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva”, compartió Harfuch.

“Asimismo se atendieron 6 mil 276 llamadas de ciudadanos que se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número de teléfono desde el que habían intentado extorsionarlos. también se recibieron 1,425 denuncias, es decir, 8% del total de las llamadas que se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento e investigación correspondiente”, señaló el secretario de seguridad.

De acuerdo con Harfuch, del 6 de julio al 10 de agosto han sido detenidas 132 personas vinculadas con el delito de extorsión y entre los estados destacados por delitos de esta índole figuran Tabasco con 56 detenidos, Estado de México con 34, Michoacán con 14 y Guerrero con 11 detenidos.

Según el secretario de seguridad, en las últimas semanas, en el Estado de México y Nayarit fueron detenidas 35 personas dedicadas a este delito. En la primera entidad se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión contra objetivos prioritarios vinculados con secuestro y extorsión, mientras que en otra acción se desarticuló una célula delictiva conocida como Los Alfas, la cual operaba en el Valle de Toluca.

Se detuvo a 27 personas entre las que figuraba Alberto “N”, alias Alfa, quien era el líder del grupo criminal y se liberó a dos personas que estaban privadas de la libertad.

Por otro lado, Harfuch destacó la detención de José Gerardo “N”, conocido como El Texano en Tepic, Nayarit, quien era líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y la extorsión a comerciantes en zonas turísticas de la región.