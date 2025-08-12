México

Van 132 detenidos tras la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, según Harfuch

El Gabinete de Seguridad compartió los resultados obtenidos luego de implementar este plan que busca prevenir el delito en el país

Por Fabián Sosa

Guardar
Harfuch señaló que se han
Harfuch señaló que se han obtenido resultados positivos luego de implementar la estrategia contra la extorsión. (REUTERS/Henry Romero)

La mañanera del pueblo del día de hoy contó con la presencia del Gabinete de Seguridad y se hizo una recapitulación tanto de los operativos como de los resultados más destacados.

Entre ellos, figuraron los logros en el combate de la extorsión luego de que se implementara de la Estrategia Nacional contra este delito, bajo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, comentó que el pasado 6 de julio se intensificaron las acciones para prevenir este crimen y se fortaleció la coordinación con autoridades locales.

Reporte de seguridad de Harfuch en La mañanera

Harfuch señaló que cinco estados
Harfuch señaló que cinco estados destacaron por cantidad de detenciones de este delito. (Gobernación)

“Se ha puesto en marcha una amplia campaña de prevención y gracias a la confianza de la ciudadanía para denunciar, en este periodo se recibieron más de 18 mil llamadas a través del 089. Del 58% de estas llamadas 10 mil 538 fueron extorsiones no consumadas debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva”, compartió Harfuch.

“Asimismo se atendieron 6 mil 276 llamadas de ciudadanos que se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número de teléfono desde el que habían intentado extorsionarlos. también se recibieron 1,425 denuncias, es decir, 8% del total de las llamadas que se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento e investigación correspondiente”, señaló el secretario de seguridad.

De acuerdo con Harfuch, del 6 de julio al 10 de agosto han sido detenidas 132 personas vinculadas con el delito de extorsión y entre los estados destacados por delitos de esta índole figuran Tabasco con 56 detenidos, Estado de México con 34, Michoacán con 14 y Guerrero con 11 detenidos.

Según el secretario de seguridad, en las últimas semanas, en el Estado de México y Nayarit fueron detenidas 35 personas dedicadas a este delito. En la primera entidad se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión contra objetivos prioritarios vinculados con secuestro y extorsión, mientras que en otra acción se desarticuló una célula delictiva conocida como Los Alfas, la cual operaba en el Valle de Toluca.

Se detuvo a 27 personas entre las que figuraba Alberto “N”, alias Alfa, quien era el líder del grupo criminal y se liberó a dos personas que estaban privadas de la libertad.

Por otro lado, Harfuch destacó la detención de José Gerardo “N”, conocido como El Texano en Tepic, Nayarit, quien era líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y la extorsión a comerciantes en zonas turísticas de la región.

Temas Relacionados

SheinbaumHarfuchSeguridadExtorsiónmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 12 de agosto: los participantes analizan a quién nominarán esta semana

Los 13 habitantes de este reality show de Televisa se enfrentarán a una nueva serie de pruebas para lograr conseguir el 100 por ciento de la despensa

La Casa de los Famosos

Dos presuntos agresores de Susan Saravia, joven que denunció violación grupal en Campeche, se entregan voluntariamente

La Fiscalía estatal indicó que los presuntos agresores serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica

Dos presuntos agresores de Susan

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto: reabren estación Hangares de la L5 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Cómo evitar la lipohipertrofia y evitar complicaciones en la piel?

Mantener una piel sana con base a la alimentación y ejercicio

¿Cómo evitar la lipohipertrofia y

Ésta es la elevada suma de dinero que deberá pagar Pee Wee para salir de la cárcel en Texas

El cantante fue detenido en la ciudad de Edinburg por conducir, presuntamente, bajo los efectos del alcohol

Ésta es la elevada suma
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muerte del “Perris” y las

Muerte del “Perris” y las Fuerzas Especiales Avendaño recrudecen la violencia en Sinaloa: Harfuch

Liberan al activista Luis García Villagrán tras seis días de detención, estaba acusado de tráfico de personas

Harfuch señala que pareja de la madre de Dulce, menor asesinada en Edomex, estaría ligada al narcomenudeo

Tabasco y Chiapas refuerzan alianza contra la delincuencia con nuevo acuerdo de seguridad

FGR se dice “sorprendida” por nuevas medidas para el abogado de “El Chapo” y el aislamiento de Caro Quintero

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 12 de agosto: los participantes analizan a quién nominarán esta semana

Ésta es la elevada suma de dinero que deberá pagar Pee Wee para salir de la cárcel en Texas

Así el Notario Público habría evitado presunto fraude de Televisa en La Casa de los Famosos, según ‘Sale El Sol’

“Karma”: La vez que Alejandra Guzmán destrozó con su opinión a Ninel Conde por sus cambios estéticos

Aldo de Nigris, líder de la semana en La Casa de los Famosos México 3: premios que tendrá y cómo logró el triunfo

DEPORTES

Isaac del Toro debuta en

Isaac del Toro debuta en la Clásica de Hamburgo: va por su segundo triunfo consecutivo

Marion Reimers compara la mentalidad de Chicharito con la de las nuevas generaciones: “Es reflejo de las redes sociales”

Pelea de Alana Flores vs Gala Montes en el Supernova Boxing será avalada por el CMB

Estas son las condiciones que Emilio Azcárraga puso para la remodelación del Estadio Azteca

Diego Cocca podría volver con Atlas: directiva busca el reemplazo de Gonzalo Pineda