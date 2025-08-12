México

Temblor en hoy: se registra sismo de 4.4 de magnitud en Tonalá, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Por Infobae Noticias

Guardar
El sismo ocurrió a las
El sismo ocurrió a las 0:33 hora del centro, según la información preliminar. (Infobae)

Tonalá fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.4 que sorprendió este 12 de agosto a los pobladores del estado de Chiapas a las 0:33 horas.

El movimiento telúrico sucedió 170 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 16.1 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La zona exacta donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 14.741 grados de latitud y -94.519 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

¿Qué hacer en caso de sismo?

Aquí hay algunas recomendaciones sobre qué hacer en caso de un sismo, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), precisando los pasos a seguir antes, después y durante el movimiento telúrico.

Antes de un sismo:

Los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante mantenerse preparado y cuando este ocurra estar listo para enfrentarlo de la mejor manera con las siguientes recomendaciones.

Prepara tu plan familiar de protección civil

Organiza y participa en simulacros de evacuación

Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo

Revisa constantemente las instalaciones de gas y luz

Prepara tu mochila de emergencia

Durante el sismo

Este es el momento más complicado, cuando ocurre un sismo. Sea donde sea que te encuentres, la mejor forma de enfrentarlo es con los siguientes pasos:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad

Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas

Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.

Después del sismo

Ya una vez pasando el evento, manteniendo la calma, sigue los siguientes pasos:

Revisa tu casa después de un sismo

Utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas

Mantente informado, NO propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades

Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta

Recuerda que actualmente no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un futuro sismo.

Es importante no caer en rumores o noticias falsas, que regularmente aparecen en medio de acontecimientos naturales como este. Infórmate únicamente en fuentes oficiales.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Horacio García responde a acusaciones de ‘hispanofobia’ en Batman Azteca-Choque de Imperios: “No somos culpables de lo que pasó hace 500 años”

El actor mexicano da voz a ‘Yohualli Coatl’ y explicó que el filme busca reinterpretar la historia prehispánica y combatir estereotipos, no generar confrontación cultural

Horacio García responde a acusaciones

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Cancún este 12 de agosto

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: temperatura y

Conoce el clima de este día en Monterrey

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Conoce el clima de este

Cazzu rompió el silencio y confirma reunión con Belinda

La cantante argentina regresó a la Ciudad de México para la presentación de su nuevo libro

Cazzu rompió el silencio y

¿Quiénes son Mario Alberto Ávila y Alexandro Rovirosa, empresarios acusados en Texas por sobornos millonarios en Pemex?

Los empresarios mexicanos son señalados como piezas clave en una red de corrupción que involucró el pago de sobornos a funcionarios de la petrolera estatal

¿Quiénes son Mario Alberto Ávila
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a mexicanos con más

Detienen a mexicanos con más de tonelada y media de cocaína en Guatemala

Golpe millonario al narco: detienen a hombre con casi dos toneladas de metanfetamina y cocaína en Baja California

Juez de Nueva York define fecha para que Departamento de Justicia resuelva aislamiento de Rafael Caro Quintero

Autorizan que El Chapo Guzmán se reúna con su abogado en ADX Florence, EEUU

Maestra secuestrada en Veracruz murió por tortura, asegura FGE: hay imputados por secuestro agravado

ENTRETENIMIENTO

Horacio García responde a acusaciones

Horacio García responde a acusaciones de ‘hispanofobia’ en Batman Azteca-Choque de Imperios: “No somos culpables de lo que pasó hace 500 años”

Cazzu rompió el silencio y confirma reunión con Belinda

La Casa de los Famosos México en vivo: Aldo De Nigris se convierte en el líder de esta semana

Asesinan a Óscar Lerma “Guadaña Jr.”, hijo del líder de Banda Bostik, antes de un concierto en Edomex

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de agosto: líder de la semana podría ser de cuarto Día

DEPORTES

Pelea de Alana Flores vs

Pelea de Alana Flores vs Gala Montes en el Supernova Boxing será avalada por el CMB

Estas son las condiciones que Emilio Azcárraga puso para la remodelación del Estadio Azteca

Diego Cocca podría volver con Atlas: directiva busca el reemplazo de Gonzalo Pineda

Fernando Cevallos anuncia su salida de Fox Sports y abandona ‘La Última Palabra’: “Llegó el momento de decir adiós”

Copa Mundial 2026: estos son los requisitos para ser voluntario FIFA en las sedes mundialistas en México