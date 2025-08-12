Leticia Calderón y Juan Collado se reencuentran en España por presunto ‘exilio’ del ex abogado de EPN: “Está feliz” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La actriz Leticia Calderón y sus hijos visitaron España recientemente para reencontrarse con su expareja, el abogado Juan Collado, quien enfrenta un presunto “exilio” tras varios años de procesos judiciales en México.

En una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando, transmitida el martes 12 de agosto, Calderón relató detalles del encuentro familiar y compartió el estado actual del exrepresentante legal del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN). “Está bien, está feliz. Fue un viaje familiar muy hermoso”, afirmó Calderón al periodista Ricardo Manjarrez.

Según lo difundido por el programa de Pati Chapoy, la actriz explicó que el viaje a Europa se planeó para permitir que sus hijos, Luciano y Carlo, compartieran tiempo y experiencias con su padre luego de varios años sin convivir juntos. “Sí, sí, sí, lo vimos allá y mis hijos imagínate, felices, sí, yo también”, declaró la actriz en la charla televisiva. Calderón enfatizó la importancia de la armonía familiar: “Estuvo papá, estuvo mamá, estuvieron los hijos, comimos, platicamos, nos reímos, la pasamos increíble y, y, y eso, fue un viaje familiar”, agregó en la conversación.

Durante la entrevista, el periodista Manjarrez abordó el tema del presunto “exilio” de Collado, quien no ha confirmado públicamente que su estadía en España responda a una medida judicial, aunque la respuesta de Calderón dejó entrever que la familia se instala temporalmente en el extranjero. “Él está bien, está contento”, reiteró la protagonista de telenovelas, sin ahondar en detalles legales, pero validando la percepción de que el abogado se habría mudado de país.

La actriz y sus hijos visitaron dicho país recientemente para reencontrarse con el legista tras varios años de procesos judiciales en México (FRANCISCO RODRÍGUEZ /CUARTOSCURO.COM)

Ventaneando también reveló que, con el paso del tiempo, Calderón y Collado han superado sus diferencias para priorizar el bienestar de sus hijos. Calderón señaló: “La convivencia hoy es cordial y enfocada en que Luciano y Carlo tengan la relación más cercana posible con su padre”. En la misma entrevista, la actriz reconoció que el reencuentro fue el cumplimiento de una promesa familiar pospuesta por distintas circunstancias.

La vida de Juan Collado tras salir de prisión en México

El contexto legal de Juan Collado ocupa un papel central en la narrativa de este viaje. El abogado, conocido por defender a figuras de alto perfil como Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, obtuvo la libertad condicional en septiembre de 2023, tras más de cuatro años de procesos y prisiones preventivas.

El beneficio judicial le fue concedido debido a graves problemas de salud y a que una parte de las acusaciones en su contra prescribieron o se resolvieron jurídicamente. De acuerdo con datos de Ventaneando y recopilaciones de la prensa nacional, “un juez federal ha dado por concluido el proceso por el presunto delito de defraudación fiscal por 36,7 millones de pesos”.

A pesar de las resoluciones judiciales, Collado porta un brazalete electrónico de localización y su permanencia fuera de México ha reforzado la percepción pública sobre un posible exilio, especialmente tras las restricciones legales que afrontó su salida del Reclusorio Norte. El litigante mantiene condiciones cautelares por un caso de peculado pendiente en el estado de Chihuahua y negocia con las autoridades un acuerdo reparatorio para evitar un retorno a prisión.

Como representante legal, Juan Collado se ha destacado por asumir la defensa de personajes como Mario Villanueva, Raúl Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps y Javier Duarte, todos vinculados a procesos judiciales de alto impacto en la política mexicana. Su historial, documentado en distintos medios nacionales, lo coloca en el centro de atención pública tanto por sus clientes como por sus antecedentes personales.

La reaparición de Collado al lado de su familia en España ocurre en un contexto de transformación personal y legal, mientras la sociedad y la prensa especulan sobre su futuro y las restricciones a su movilidad internacional. El caso permanece abierto a novedades en función de las resoluciones definitivas de las autoridades judiciales mexicanas.