México

La Casa de los Famosos México: Ninel Conde olvidó el micrófono y se oyó que rezó a Dios en contra de Elaine Haro

El micrófono captó el momento exacto en que Ninel pidió que Elaine no lograra la prueba, generando una ola de comentarios sobre la sinceridad de su amistad en el reality

Por Armando Guadarrama

Guardar
Ninel Conde pide en voz
Ninel Conde pide en voz baja que Elaine Haro falle en la prueba de 'La Casa de los Famosos México' (IG/ninelconde)

“Señor, ¡no permitas que Elaine meta nada! Por favor”. La súplica, pronunciada en voz baja por Ninel Conde durante una de las pruebas más tensas de La Casa de los Famosos México, no pasó inadvertida para los seguidores del reality.

A pesar de que la cantante intentó reducir el volumen de su voz, el micrófono que llevaba captó con nitidez la petición, dejando en evidencia un giro inesperado en su relación con Elaine Haro.

Este episodio, ampliamente comentado en redes sociales y en la sección de comentarios del canal oficial de YouTube del programa, ha puesto en entredicho la coherencia de la actitud de Conde hacia la joven concursante, a quien hasta hace poco defendía con vehemencia.

La controversia se desató cuando, en plena competencia por el liderazgo semanal, Ninel Conde elevó una oración para que Elaine Haro no lograra completar la prueba. El público, atento al canal 24/7 de la plataforma ViX, no tardó en reaccionar.

La súplica de Ninel Conde
La súplica de Ninel Conde genera controversia y críticas por su aparente contradicción con Elaine Haro (Captura IG: @lacasadelosfamososmx)

Entre los mensajes destacados, se leen expresiones como “¡No puedo creerlo, es verdad!”, “Eso dijo” y “A Ninel se le cae la careta súper fácil”, lo que refleja la sorpresa y el desencanto de los espectadores ante la aparente contradicción de la artista.

La percepción de hipocresía se intensificó, considerando que desde el inicio del programa, Conde había asumido un rol casi maternal con Haro, quien incluso la llamaba “madre”.

La dinámica de la prueba exigía a los participantes transportar pelotas mientras llevaban una cola de sirena, para luego soplar y lograr que las esferas cayeran en tres huecos al final de un carril.

Tras varios minutos y 20 intentos, Ninel Conde consiguió colocar una pelota, Elaine Haro dos y Mariana Botas se impuso al lograr insertar las tres, asegurando así la victoria.

Se logra escuchar el clamor de la actriz. (Crédito: ViX)

El resultado pareció dar la razón a la oración de Conde, lo que no hizo sino avivar el debate en redes sociales sobre la autenticidad de sus intenciones.

La situación cobra mayor relevancia al recordar que, días antes, Ninel Conde había protagonizado un enfrentamiento con Alexis Ayala en defensa de Elaine Haro.

Durante una prueba por el presupuesto semanal, Ayala gritó “Quítate” a Haro al considerar que obstaculizaba su paso. Conde intervino de inmediato, acusando al actor de ejercer violencia verbal contra una mujer, lo que generó una ola de comentarios en redes y derivó en una disculpa pública de Ayala hacia Haro, aunque el actor terminó recibiendo numerosos votos de nominación.

El episodio reaviva el debate
El episodio reaviva el debate sobre la autenticidad de las relaciones y la presión en el reality show (Captura)

La aparente contradicción entre la protección que Ninel Conde ofrecía a Elaine Haro y su súplica para que la joven fallara en la prueba ha sido objeto de escrutinio por parte de la audiencia, que sigue cada detalle del reality a través de ViX y las redes sociales.

La exposición de este episodio, según el canal oficial de La Casa de los Famosos México en YouTube, ha reavivado el debate sobre la autenticidad de las relaciones dentro del programa y la influencia de la presión competitiva en el comportamiento de los participantes.

Temas Relacionados

Ninel CondeLa casa de los famosos MéxicoElaine Haromexico-entretenimiento

Más Noticias

Esta es la fecha límite para inscribirse al curso de sobrecargos de aviación en México

Al finalizar el programa, los egresados obtendrán la licencia oficial que los habilita para desempeñarse en el entorno aeronáutico

Esta es la fecha límite

Parejas que se besan más tiene menores niveles de colesterol, así lo explica un cardiólogo

Diversos estudios han demostrado los numerosos beneficios que tiene esta practica ancestral

Parejas que se besan más

La canción más escuchada en Apple México hoy

Estos temas y cantantes han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Apple

La canción más escuchada en

Esta es la condición que pide Victoria Ruffo para trabajar con su ex, Eugenio Derbez, en reality show familiar

La actriz utilizó su característico humor para explicar por qué no la veremos en ‘De Viaje con los Derbez’, asegurando que su presencia podría causar un auténtico caos en la dinámica del programa

Esta es la condición que

Cuál es el sueldo y grado de estudios de Nathaly Chávez, senadora suplente de Morena exhibida en alcoholímetro

La suplente de la senadora Luisa Cortés García intentó eludir el operativo al asegurar que cuenta con fuero por ser legisladora

Cuál es el sueldo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe millonario al narco: detienen

Golpe millonario al narco: detienen a hombre con casi dos toneladas de metanfetamina y cocaína en Baja California

Juez de Nueva York define fecha para que Departamento de Justicia resuelva aislamiento de Rafael Caro Quintero

Autorizan que El Chapo Guzmán se reúna con su abogado en ADX Florence, EEUU

Maestra secuestrada en Veracruz murió por tortura, asegura FGE: hay imputados por secuestro agravado

FGR destruye más de mil litros de residuos químicos y objetos del delito en Tlaxcala

ENTRETENIMIENTO

La canción más escuchada en

La canción más escuchada en Apple México hoy

Esta es la condición que pide Victoria Ruffo para trabajar con su ex, Eugenio Derbez, en reality show familiar

Survivor México: quién gana los suministros hoy 11 de agosto

Las series más vistas en Netflix México para pasar horas frente a la pantalla

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de agosto: afirman que Facundo desapareció por esta razón

DEPORTES

Diego Cocca podría volver con

Diego Cocca podría volver con Atlas: directiva busca el reemplazo de Gonzalo Pineda

Fernando Cevallos anuncia su salida de Fox Sports y abandona ‘La Última Palabra’: “Llegó el momento de decir adiós”

Copa Mundial 2026: estos son los requisitos para ser voluntario FIFA en las sedes mundialistas en México

Cómo va la remodelación del Estadio Azteca a 10 meses del inicio de la Copa Mundial 2026

Hugo Sánchez convivirá con aficionados en evento exclusivo en CDMX