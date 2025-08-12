La Casa de los Famosos México: Ninel Conde olvidó el micrófono y se oyó que rezó a Dios en contra de Elaine Haro

Ninel Conde pide en voz baja que Elaine Haro falle en la prueba de 'La Casa de los Famosos México' (IG/ninelconde)

“Señor, ¡no permitas que Elaine meta nada! Por favor”. La súplica, pronunciada en voz baja por Ninel Conde durante una de las pruebas más tensas de La Casa de los Famosos México, no pasó inadvertida para los seguidores del reality.

A pesar de que la cantante intentó reducir el volumen de su voz, el micrófono que llevaba captó con nitidez la petición, dejando en evidencia un giro inesperado en su relación con Elaine Haro.

Este episodio, ampliamente comentado en redes sociales y en la sección de comentarios del canal oficial de YouTube del programa, ha puesto en entredicho la coherencia de la actitud de Conde hacia la joven concursante, a quien hasta hace poco defendía con vehemencia.

La controversia se desató cuando, en plena competencia por el liderazgo semanal, Ninel Conde elevó una oración para que Elaine Haro no lograra completar la prueba. El público, atento al canal 24/7 de la plataforma ViX, no tardó en reaccionar.

La súplica de Ninel Conde genera controversia y críticas por su aparente contradicción con Elaine Haro (Captura IG: @lacasadelosfamososmx)

Entre los mensajes destacados, se leen expresiones como “¡No puedo creerlo, es verdad!”, “Eso dijo” y “A Ninel se le cae la careta súper fácil”, lo que refleja la sorpresa y el desencanto de los espectadores ante la aparente contradicción de la artista.

La percepción de hipocresía se intensificó, considerando que desde el inicio del programa, Conde había asumido un rol casi maternal con Haro, quien incluso la llamaba “madre”.

La dinámica de la prueba exigía a los participantes transportar pelotas mientras llevaban una cola de sirena, para luego soplar y lograr que las esferas cayeran en tres huecos al final de un carril.

Tras varios minutos y 20 intentos, Ninel Conde consiguió colocar una pelota, Elaine Haro dos y Mariana Botas se impuso al lograr insertar las tres, asegurando así la victoria.

Se logra escuchar el clamor de la actriz. (Crédito: ViX)

El resultado pareció dar la razón a la oración de Conde, lo que no hizo sino avivar el debate en redes sociales sobre la autenticidad de sus intenciones.

La situación cobra mayor relevancia al recordar que, días antes, Ninel Conde había protagonizado un enfrentamiento con Alexis Ayala en defensa de Elaine Haro.

Durante una prueba por el presupuesto semanal, Ayala gritó “Quítate” a Haro al considerar que obstaculizaba su paso. Conde intervino de inmediato, acusando al actor de ejercer violencia verbal contra una mujer, lo que generó una ola de comentarios en redes y derivó en una disculpa pública de Ayala hacia Haro, aunque el actor terminó recibiendo numerosos votos de nominación.

El episodio reaviva el debate sobre la autenticidad de las relaciones y la presión en el reality show (Captura)

La aparente contradicción entre la protección que Ninel Conde ofrecía a Elaine Haro y su súplica para que la joven fallara en la prueba ha sido objeto de escrutinio por parte de la audiencia, que sigue cada detalle del reality a través de ViX y las redes sociales.

La exposición de este episodio, según el canal oficial de La Casa de los Famosos México en YouTube, ha reavivado el debate sobre la autenticidad de las relaciones dentro del programa y la influencia de la presión competitiva en el comportamiento de los participantes.