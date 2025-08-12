México

Estos podrían ser los narcos del CJNG y del Cártel de Sinaloa entregados a EEUU por alianza entre Trump y Sheinbaum

El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, confirmó el traslado de 26 narcos que no serán sentenciados a pena de muerte

Por Ale Huitron

Foto de archivo. El gobierno
Foto de archivo. El gobierno de México compartió las fotografías de los líderes criminales de los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Cártel de Sinaloa, Los Matazetas, Familia Michoacana, entre otros., entregados en febrero pasado. Crédito: Gobierno de México

Un total de 26 narcotraficantes fueron entregados a las autoridades de los Estados Unidos por el Gabinete de Seguridad como parte de la alianza y cooperación que mantienen la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump.

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detallaron que los 26 narcos se encontraban privados de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país y eran requeridos por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos.

También destacó que todos cuentan con orden de extradición vigente, por lo que su traslado y entrega se realizó bajo los protocolos institucionales y en apego a la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien se comprometió a no solicitar pena de muerte para los reos.

Narcos pertenecían al CJNG y al Cártel de Sinaloa

Entre los narcos entregados se
Entre los narcos entregados se encuentran integrantes de alto perfil del CJNG y el Cártel de Sinaloa.

Tras la entrega de 26 narcos, la Embajada de los Estados Unidos en México emitió un comunicado en el que felicitó al Gobierno de México por el traslado de los “fugitivos adicionales de alto perfil”, que representa un hito en la colaboración de ambas naciones y en la alianza de Trump y Sheinbaum.

Además, detalló que entre los narcos se encontraban personajes clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa.

“Los sujetos transferidos enfrentan graves cargos penales en tribunales federales estadounidenses, incluyendo narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos”, detalla el comunicado.

Narcos que habrían sido entregados

Un reporte de la agencia estadounidense AP señala que entre los narcos entregados se encuentra Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, brazo financiero del CJNG, quien también es identificado como cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Abigael González Valencia (Foto: AIC)
Abigael González Valencia (Foto: AIC)

La agencia también asegura que Roberto Salazar, alias "El Gordo Jr.“, a quien se identificaba como presunto integrante de ”Los Cabrera“, facción del Cártel de Sinaloa.

Por su parte, el periodista especializado en crimen organizado, Óscar Balderas, aseguró que entre los narcos entregados se encuentran los siguientes:

  • Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix”, identificado como pieza clave dentro de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y yerno de Ismael “El Mayo” Zambada.
  • Pablo Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, uno de los cabecillas del Cártel de los Arellano Félix (CAF).
Detienen a "el flaquito", líder
Detienen a "el flaquito", líder del Cártel de Tijuana Crédito: SSPC

En tanto, los posibles narcos que fueron señalados por fuentes del periodista serían:

  • Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios.
  • Ricardo González, alias “El Ricky” o “Mando R”, identificado como el segundo al mando del Cártel del Noreste y jefe de la célula de Los Chukys.
  • Mauro Núñez, alias “El Jando”, piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán e importante operador de la facción de Los Chapitos.

Reportes indican que entre las personas entregadas también estaría Inés Coronel Barreras, padre de Emma Coronel Aispuro, así como uno de sus hermanos.

Otro presunto narco entregado es Jehonany Alexander Valdéz Serrano, alias “El 500″ o “El Quinientos”, buscado por EEUU por crimen organizado.

*Información en desarrollo...

