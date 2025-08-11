México

Sheinbaum descarta intervención de tropas de EEUU en México y desmiente vuelo de drones de la CIA en territorio nacional

La presidenta aseguró que cualquier acción de vigilancia requeriría autorización y coordinación oficial, sin comprometer la soberanía nacional

Por Fabián Sosa

Sheinbaum destacó que siempre se
Sheinbaum destacó que siempre se respetará la soberanía. (Presidencia)

Este lunes en La Mañanera del Pueblo la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que la CIA esté volando drones de vigilancia sobre territorio nacional.

“Si llegara a haber aeronaves que volaran sobre territorio mexicano, tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo de vigilancia”, señaló la mandataria.

Aclaró que sucedería dentro de los marcos de colaboración y que no es algo de ahora, sino que “ha existido desde antes”, pero tiene que ser específicamente en el marco de una colaboración particular de algún caso y que jamás se pondrá en riesgo la soberanía.

Explicación de Sheinbaum

La presidenta señaló que si
La presidenta señaló que si llegara a suceder, sería bajo un acuerdo de apoyo en un caso específico. (Presidencia)

La mandataria en múltiples ocasiones ha reiterado que el respeto al territorio mexicano es algo inamovible y hoy volvió a recordar que: “tiene que quedar claro a todos los mexicanos que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía. Jamás.”

Posteriormente enfatizó que “jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México. Es un país libre, soberano e independiente".

“Colaboramos, nos coordinamos para temas de seguridad y otros temas pero nunca nos subordinamos y jamás permitiríamos, jamás, que el ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano. Nunca”, sentenció Sheinbaum.

“Se ha hecho en algunas ocasiones para algún asunto particular y de paso, como dice el enemigo, ‘si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa oh patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio’”, concluyó la presidenta.

**Información en desarrollo**

