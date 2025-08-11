Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy lunes y qué documentos llevar?

El programa otorga un apoyo económico bimestral a mujeres de 60 a 64 años

El programa Pensión Mujeres Bienestar continúa su periodo de incorporación hoy lunes 11 de agosto de 2025, beneficiando a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años con un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de México y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo fortalecer la autonomía económica de las mujeres y reconocer su contribución a la sociedad, especialmente en labores domésticas y de cuidado no remuneradas.

¿Quiénes se registran este lunes?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Bienestar, este lunes corresponde el turno a las mujeres cuyo primer apellido comience con las letras A, B o C. El registro se realiza en los Módulos de Bienestar y Centros LIBRE de todo el país, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Periodo y sedes de registro

El registro para la Pensión Mujeres Bienestar estará activo del 1 al 30 de agosto de 2025, de lunes a sábado, siguiendo un calendario alfabético para evitar aglomeraciones. Las sedes pueden consultarse en el portal oficial del Gobierno de México y son atendidas por personal plenamente identificado.

Documentos que debes llevar

Para completar el registro, las solicitantes deben presentar en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).

Acta de nacimiento legible.

CURP en impresión reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, teléfono, gas, predial o cable).

Número telefónico de contacto (celular y de casa).

Criterios de incorporación

El programa es universal y contempla tres requisitos:

Tener entre 60 y 64 años de edad. Contar con nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización. Residir en la República Mexicana.

Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, garantizando la continuidad del apoyo económico.

Más que un apoyo, un reconocimiento

La Pensión Mujeres Bienestar busca cerrar la brecha histórica de desigualdad que enfrentan las mujeres en México. Según la ENADIS 2022, el 35.3 por ciento de las mujeres declaró haber sido discriminada por el hecho de ser mujer, y datos de la ENOE 2024 muestran que solo 46 de cada 100 mujeres en edad laboral están económicamente activas, frente a 76 de cada 100 hombres.

Este programa representa un paso hacia la equidad, otorgando un ingreso propio que respalda la autonomía económica y valora el trabajo no remunerado que históricamente han desempeñado las mujeres mexicanas.