México

La SEP facilita la descarga de certificados para bachillerato

Durante el ciclo escolar más reciente, la SEP emitió 628.175 certificados electrónicos de nivel Medio Superior

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Durante el último ciclo escolar,
Durante el último ciclo escolar, la SEP emitió 628.175 certificados electrónicos de nivel Medio Superior en todo México. de marzo Crédito: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que los certificados de conclusión de estudios de Educación Media Superior emitidos desde 2017 pueden descargarse a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP señaló que esta medida representa un avance en la digitalización de los procesos educativos. Recordó que el gobierno federal está enfocado en impulsar la mayor digitalización en la historia del sector educativo nacional.

Durante el ciclo escolar más reciente, la SEP emitió 628.175 certificados electrónicos de nivel Medio Superior, lo que evidencia el alcance de la certificación digital y la estandarización del reconocimiento de estudios de bachillerato en todo el país.

De acuerdo con datos oficiales de la Subsecretaría de Educación Media Superior, encabezada por Tania Rodríguez Mora, la mayoría de estos documentos corresponde a 619.542 Certificados de Terminación de Estudios con Formación Profesional, mientras que 8.633 son Certificados Parciales de Estudios.

La SEP permite descargar certificados
La SEP permite descargar certificados de Educación Media Superior desde 2017 a través del SIGED, impulsando la digitalización educativa. FOTO: Archivo

El impacto de esta modalidad electrónica se refleja en la diversidad de beneficiarios: 538.020 egresados del sistema escolarizado, 21.980 de la modalidad mixta y 68.175 estudiantes de la modalidad no escolarizada han accedido a sus certificados digitales.

Esta distribución responde a la variedad de opciones educativas que ofrece el sistema: en la modalidad escolarizada, se entregaron 535.433 certificados en educación presencial, 491 en educación intensiva y 2.096 en planes sin Marco Curricular Común.

En la modalidad mixta, que abarca educación dual, autoplaneada y planes previos al Marco Curricular Común, se emitieron 11.615 certificados.

Por su parte, la modalidad no escolarizada, que incluye exámenes del Acuerdo 286, evaluaciones parciales y educación virtual, sumó 146 certificados.

La SEP ha destacado que la certificación electrónica no solo agiliza y facilita el acceso a los documentos, sino que también responde a las demandas de la era digital, mejorando el reconocimiento de los estudios de bachillerato general y tecnológico.

Además, para el ciclo escolar 2025–2026, se implementará la doble certificación, de modo que cada egresado del Bachillerato Nacional recibirá tanto un Certificado de Terminación de Estudios como un Certificado de Formación Profesional, ya sea en su vertiente básica, técnica o tecnológica.

Según Delgado Carrillo, este segundo documento fortalecerá el perfil laboral de los egresados y consolidará al Bachillerato Nacional como una vía efectiva hacia la educación superior.

Entre las instituciones de educación media superior con mayor número de certificados emitidos destacan la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), el Colegio de Bachilleres (COBACH) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). La participación de todas las entidades federativas en este proceso garantiza una cobertura nacional integral.

Temas Relacionados

SEPCertificado de preparatoriamexico-noticias

Más Noticias

Detienen en menos de un día a dos personas en el Metro de CDMX por saltarse los torniquetes

El arresto de estas dos personas, quienes pretendían ingresar sin pagar el pasaje, ocurrieron en hechos distintos de las Líneas 1 y 7

Detienen en menos de un

Pumas vs Necaxa: los equipos se van al descanso con un empate sin goles

Los Pumas de Keylor Navas vuelven a la Ciudad Universitaria para buscar su segunda victoria del certamen en la visita de los Rayos de Fernando Gago

Pumas vs Necaxa: los equipos

Línea 2 del Metro CDMX: joven es detenida por rayar un vagón en Pino Suárez

Personal de la SSC CDMX se encargó de trasladar a la mujer ante las autoridades correspondientes

Línea 2 del Metro CDMX:

Cómo solicitar tu CURP Biométrica en el módulo piloto de CDMX

Estos son los pasos y documentos que debes tener para poder realizar tu trámite

Cómo solicitar tu CURP Biométrica

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los habitantes se preparan para la segunda gala de eliminación hoy 10 de agosto

Los cinco nominados podrían estar teniendo sus últimas horas dentro del reality

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran laboratorio clandestino oculto entre

Aseguran laboratorio clandestino oculto entre la maleza en Chiapas

Ejército destruye laboratorio clandestino y ubican áreas de concentración de drogas en Sinaloa

Reportan ataque armado del CJNG en Tepalcatepec, Michoacán, contra pobladores

Psicólogo de un albergue engañó a una adolescente para ir a su casa: es acusado de abuso sexual y lo encarcelan

Operativo en penal de Puebla revela red de contrabando, incautan posible marihuana, cristal y más de 30 celulares

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los habitantes se preparan para la segunda gala de eliminación hoy 10 de agosto

Muere en accidente de motocicleta Carlos Figueroa, colaborador de ‘Despierta’, noticiero de Televisa

Martha Figueroa preocupa al revelar que a un muy querido famoso le quedan pocas semanas de vida

Valentina Gilabert confirma su relación con el ex de Marianne ‘N’, quien la apuñaló hasta casi matarla: “Estoy muy feliz”

Viralizan los paralelos cinematográficos entre Teresa y El Juego del Calamar

DEPORTES

Pumas vs Necaxa: los equipos

Pumas vs Necaxa: los equipos se van al descanso con un empate sin goles

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis

Gonzalo Pineda renuncia como entrenador del Atlas tras recibir goleada ante Pachuca

Leagues Cup: así quedaron definidos los días y horarios de los Cuartos de Final para los equipos mexicanos