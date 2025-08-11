La SEP facilita la descarga de certificados para bachillerato

Durante el último ciclo escolar, la SEP emitió 628.175 certificados electrónicos de nivel Medio Superior en todo México. de marzo Crédito: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que los certificados de conclusión de estudios de Educación Media Superior emitidos desde 2017 pueden descargarse a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP señaló que esta medida representa un avance en la digitalización de los procesos educativos. Recordó que el gobierno federal está enfocado en impulsar la mayor digitalización en la historia del sector educativo nacional.

Durante el ciclo escolar más reciente, la SEP emitió 628.175 certificados electrónicos de nivel Medio Superior, lo que evidencia el alcance de la certificación digital y la estandarización del reconocimiento de estudios de bachillerato en todo el país.

De acuerdo con datos oficiales de la Subsecretaría de Educación Media Superior, encabezada por Tania Rodríguez Mora, la mayoría de estos documentos corresponde a 619.542 Certificados de Terminación de Estudios con Formación Profesional, mientras que 8.633 son Certificados Parciales de Estudios.

La SEP permite descargar certificados de Educación Media Superior desde 2017 a través del SIGED, impulsando la digitalización educativa. FOTO: Archivo

El impacto de esta modalidad electrónica se refleja en la diversidad de beneficiarios: 538.020 egresados del sistema escolarizado, 21.980 de la modalidad mixta y 68.175 estudiantes de la modalidad no escolarizada han accedido a sus certificados digitales.

Esta distribución responde a la variedad de opciones educativas que ofrece el sistema: en la modalidad escolarizada, se entregaron 535.433 certificados en educación presencial, 491 en educación intensiva y 2.096 en planes sin Marco Curricular Común.

En la modalidad mixta, que abarca educación dual, autoplaneada y planes previos al Marco Curricular Común, se emitieron 11.615 certificados.

Por su parte, la modalidad no escolarizada, que incluye exámenes del Acuerdo 286, evaluaciones parciales y educación virtual, sumó 146 certificados.

La SEP ha destacado que la certificación electrónica no solo agiliza y facilita el acceso a los documentos, sino que también responde a las demandas de la era digital, mejorando el reconocimiento de los estudios de bachillerato general y tecnológico.

Además, para el ciclo escolar 2025–2026, se implementará la doble certificación, de modo que cada egresado del Bachillerato Nacional recibirá tanto un Certificado de Terminación de Estudios como un Certificado de Formación Profesional, ya sea en su vertiente básica, técnica o tecnológica.

Según Delgado Carrillo, este segundo documento fortalecerá el perfil laboral de los egresados y consolidará al Bachillerato Nacional como una vía efectiva hacia la educación superior.

Entre las instituciones de educación media superior con mayor número de certificados emitidos destacan la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), el Colegio de Bachilleres (COBACH) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). La participación de todas las entidades federativas en este proceso garantiza una cobertura nacional integral.