Detienen a tres hombres con armas y chalecos tácticos tras persecución en Tamaulipas

Como resultado de una persecución en Tamaulipas, tres personas armadas y que llevaban chalecos tácticos fueron detenidas por elementos de seguridad. La unidad terminó en un canal y en otro punto fue hallado un vehículo con reporte de robo.

La detención de los sujetos fue informada por la Vocería de Seguridad del Estado el 10 de agosto y sucedieron en Río Bravo. Si bien las autoridades confirmaron el arresto de tre hombres no hay datos sobre la cantidad y tipo de armas que llevaban o los nombres de los sospechosos.

“En #RíoBravo, durante la búsqueda de una camioneta reportada en persecución, elementos de seguridad ubicaron una Chevrolet Tahoe con civiles armados. Tras persecución, la camioneta cayó a un canal”, es parte de lo compartido por la Vocería.

Además del armamento, los ahora detenidos llevaban chalecos tácticos.

Un auto con reporte de robo

Parte del informe de las autoridades (X/@VoceriaSegTamps)

Como parte de las acciones de los agentes de seguridad, y en acciones relacionadas, fue asegurada una camioneta Jeep Gladiator con reporte de robo en el extranjero, hechos sucedidos en el ejido El Rosario.

Los puntos donde fueron asegurados los dos vehículos mencionados se encuentran a una distancia de poco más de 23 kilómetros.

Por su parte, tanto las personas detenidas como lo asegurado fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta el momento no ha datos de cuál sería el grupo criminal al que estarían relacionados las personas arrestadas.

Asesinato de un elemento de la FGR en Tamaulipas

Las primeras hipótesis del caso ha llevado a que las autoridades de la FGR desplegaran un equipo especial que buscará evidencias "negocio por negocio" | Jovani Pérez / Infobae México

Apenas el pasado 4 de agosto fue asesinado Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, un hombre que se desempeñaba como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas. Las primeras líneas de investigación señalan que el ataque contra el funcionario habría sido por su labores en el combate al tráfico de hidrocarburo.

Días después del asesinato, el 9 de agosto, la FGR informó la detención de Jaret Roberto “H”, quien habría participado en la agresión contra Vázquez Reyna y a quien se le acusa de formar parte de la célula criminal Los Metros, esta última un brazo armado del Cártel del Golfo.

Ya para el 10 de agosto, el hombre capturado fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio contra el funcionario mencionado. “ta persona fue detenida en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en flagrancia respecto a armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como droga“, indica el reporte de la FGR.