Vinculan a proceso a presunto asesino de fiscal federal en Tamaulipas

El presunto responsable fue detenido en Reynosa con armas y droga; enfrentará cargos por el homicidio de Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna

Por Fabián Sosa

La FGR logra vinculación a proceso de Jareth Roberto “H” por el homicidio del Fiscal Federal en Tamaulipas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, informó que se logró la vinculación a proceso en contra de Jareth Roberto “H”, identificado como probable responsable del homicidio del Fiscal Federal en Tamaulipas, licenciado Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

El comunicado de la FGR detalla que el imputado fue detenido previamente en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, tras ser capturado en flagrancia con armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga.

Las acciones que llevaron a su aprehensión contaron con la colaboración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas nacionales, en el marco de las tareas coordinadas de seguridad y justicia.

De su vinculación a proceso

Las autoridades publicaron recientemente la imagen del detenido. (X/@FGR_Tamps)

Durante la audiencia judicial correspondiente, el Juez de Control analizó las circunstancias en que se realizó la detención de Jareth Roberto “H” y determinó que las mismas se efectuaron conforme al marco legal.

Por este motivo, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del señalado, quien enfrentará cargos relacionados con el homicidio del Fiscal Federal.

Entre las determinaciones del órgano jurisdiccional, se estableció la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada para el inculpado, quien permanecerá interno en el Centro Federal de Reinserción Social No.1 Altiplano mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso judicial.

Asimismo, el juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán nuevos elementos de prueba y se continuará con las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos que involucran el homicidio del funcionario federal.

Fuentes de seguridad confirmaron a Infobae México que Jareth Roberto “H” corresponde a los datos de identidad de Jareth Roberto Hernández Rojas.

Penas según el Código Penal Federal

El presunto criminal fue detenido con armas y droga en Reynosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Artículo 189 del Código Penal Federal, “al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, además de la que le corresponda por el delito cometido, es decir que se le añaden los que menciona el Código Penal Federal.

Según el artículo 307, la pena para quien comete homicidio simple intencional y que no tiene una sanción especial prevista en el Código es de 12 a 24 años de prisión.

“Al responsable de cualquier homicidio simple intencional que no tenga prevista una sanción especial en este Código, se le impondrán de doce a veinticuatro años de prisión.”

Si el homicidio se comete en riña, la pena será de cuatro a 12 años de prisión. Si el homicidio se comete en duelo, la sanción será de dos a ocho años de prisión (artículo 308). Estas sanciones podrán variar si existen agravantes, atenuantes o si el Código prevé penas especiales para otros tipos de homicidio.

