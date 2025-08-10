‘Sembrando Vida’ apuesta por el rescate y fortalecimiento del maíz nativo en la autosuficiencia alimentaria en México

'Sembrando vida' radica en la importancia del cultivo del maíz nativo en México. | @Gobierno de México.

Durante el encuentro “Hacia el mejoramiento participativo del maíz”, el programa nacional de “Sembrando Vida” anunció sus avances en la suma de esfuerzos de agricultores e investigadores para fortalecer acuerdos en el cultivo de maíz nativo en México, cultivo del cual precede la alimentación de los mexicanos y la mejora de su producción.

Columba Jazmín López Gutiérrez, subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, informó que la fase de establecimiento de los cultivos de maíz ya concluyó, por lo que actualmente el enfoque está en diversificar las acciones, destacando el impulso al mejoramiento participativo.

La titular señaló que el programa ‘Sembrando Vida’ constituye un elemento clave en la política agroalimentaria nacional. Por tal motivo, destacó que actualmente se desarrollan estrategias innovadoras para consolidar los avances logrados y promover la siembra de maíz nativo en diversas regiones, con la meta de lograr la autosuficiencia alimentaria en México.

México apuesta por el cultivo del maíz nativo

Durante el encuentro celebrado en la Secretaría de Bienestar, se destacó que dicho programa busca apoyar la autosuficiencia alimentaria y generar excedentes para su comercialización. Como parte de esta iniciativa, se contó con la participación de 416 mil productores y productoras de al menos 24 estados del país.

El programa aborda cultivos principales como maíz, café, limón, cacao, achiote, frijol, plátano, nopal, calabaza y durazno, entre otras variedades. Durante la reunión, especialistas en la materia ofrecieron conferencias magistrales sobre estos temas.

“Experiencias, retos y perspectivas sobre el maíz nativo en México”, impartió el investigador Fernando Castillo González, del Colegio de Postgraduados. “Adecuaciones al mejoramiento participativo de maíces nativos, operatividad y práctica”, investigador Rafael Ortega Paczka de la Universidad Autónoma de Chapingo. “Mejoramiento participativo de maíz nativo en México”, encabezó el subsecretario de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural de Oaxaca (Sefader), Flavio Aragón Cuevas.

Durante su intervención, Flavio Aragón Cuevas resaltó la relevancia de identificar y localizar las variedades de maíz nativo de alto rendimiento en México. Asimismo, subrayó la necesidad de aprovechar sus beneficios y brindar apoyo a los agricultores responsables de su conservación.

Fernando Castillo mencionó que el maíz representa el cultivo ‘más emblemático’ de Mesoamérica, por lo que argumentó en la necesidad de enfocar esfuerzos en fortalecer y recuperar la presencia de cultivos como maíz, jitomate, algodón y chile en la producción agrícola a nivel nacional.

Por su parte, Ortega Paczka afirmó que el maíz nativo posee tanto potencial productivo como calidad. Es por ello que, destacó que la labor de las familias campesinas resulta esencial, debido a su conocimiento sobre las distintas variedades propias de cada región.

En el encuentro participaron representantes de diversas instituciones. Entre ellos, Adelita San Vicente Tello, directora Especializada Productivo y Social de la Secretaría de Bienestar; Antonio Turrent Fernández, investigador del INIFAP; Alejandro Espinosa Calderón, secretario ejecutivo de CIBIOGEM; Margarita Tadeo Robledo, profesora e investigadora de la UNAM; Noel Orlando Gómez Montiel y César del Ángel Hernández Galeno, investigadores del CIR Pacífico Sur.