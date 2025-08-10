México

Robert García revela sus expectativas de la pelea Canelo vs Crawford: “Tiene oportunidad de sorprender”

El tapatío y el estadounidense se medirán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de los supermedianos

Por César Márquez

Robert García opinó acerca de
Robert García opinó acerca de la pelea entre Canelo y Crawford (Imágenes de acción vía Reuters)

El próximo 13 de septiembre los aficionados al boxeo vivirán uno de los momentos más esperados del año. Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se subirán al ring para combatir por el campeonato indiscutido de las 168 libras.

Desde que se anunció el combate de manera oficial, las múltiples opiniones de los expertos comenzaron a sonar comparando los récords y las trayectorias de ambos boxeadores. Tal es el caso de Robert García, quien reveló las expectativas que tiene de la función.

Robert García y sus expectativas de la pelea Canelo vs Crawford

En declaraciones para ProBox TV, Robert García aseguró que el estadounidense es mayor, tiene más recorrido, motivo por lo que la pelea será buena. Además, agregó que si Crawford hace un combate perfecto, tendrá la oportunidad de sorprender, aunque señaló que no apostaría por él.

“Hablando de Crawford, él es mayor que Canelo, tiene muchas millas recorridas, muchos rounds en sparring, así que también ya está en un momento donde su cuerpo también ya no puede quizás resistir tanto, así que por esa misma razón yo pienso que la pelea va a estar buena. Pienso que Crawford si hace una pelea perfecta tiene la oportunidad de sorprender, porque tiene el estilo, pero no apuesto contra de Canelo, no voy a apostar a favor de Crawford”, declaró el entrenador.

Cabe indicar que entre los cuestionamientos que recibió la función, se encuentran la diferencia de peso que hay entre los dos peleadores y la inactividad con la que llegará el de Estados Unidos, pues su última pelea fue en agosto de 2024 en la categoría superwélter, división a la que subió.

Boxing - Canelo Alvarez &
Boxing - Canelo Alvarez & Terence Crawford Press Conference - Boulevard City, Riyadh, Saudi Arabia - June 20, 2025 Canelo Alvarez and Terence Crawford during the press conference REUTERS/Hamad I Mohammed

¿Por qué Canelo vs Crawford promete ser una pelea espectacular?

A pesar de las críticas, Canelo vs Crawford promete ser una pelea de alto calibre debido a la calidad que han mostrado durante la última década. Ambos han conquistado cuatro divisiones distintas y se han mantenido dentro de los mejores libra por libra, además, el estilo se presta para que ofrezcan un combate que provoque emociones.

El oriundo de Guadalajara cuenta con un récord profesional de 63 victorias (39 por la vía del nocaut), 2 empates y un par de derrotas. Además, se ha consolidado como uno de los mejores pugilistas en la historia de los supermedianos, donde ha unificado los cinturones dos veces en la era de los cuatro organismos.

ARCHIVO - Saúl Canelo Alvarez
ARCHIVO - Saúl Canelo Alvarez reacciona previo a enfrentar a Edgar Berlanga en pelea de campenato de peso supermediano el sábado 14 de septiembre de 2024, en Las Vegas. (AP Foto/John Locher, Archivo)

La trayectoria de Terence Bud Crawford ha sido marcada por una serie de logros que lo distinguen en el panorama del boxeo internacional. El pugilista estadounidense ha conseguido unificar los cuatro cinturones en dos categorías diferentes, un hecho que pocos boxeadores han alcanzado a lo largo de la historia. Además, su hoja de vida deportiva permanece intacta en cuanto a derrotas: lleva 41 victorias, de las cuales 31 han sido por nocaut, lo que evidencia su potencia y capacidad de definición dentro del ring.

